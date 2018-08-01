Herkes milletvekillerinin yaptığı "bağıştan" söz ediyor. Vay efendim ciddi reformlar dururken bu nerden çıkmış. Popülizmin daniskasıymış. "Acemi çaylakların" bir manevrasıymış. Bence nedeni ne olursa olsun bu "kırıntılardan" bir milyonluk bir kaynak ortaya çıkmış. Bu söz verilmiş reformlarla ilgili yapılması gereken çalışmalara engel değil ki. Veya daha adil bir vergi sisteminin önünde kesinlikle bir engel değil. Tabii, eğer aynı anda hem ciklet çiğneyip hem de yürüyebilirlerse... Öte yandan, bu kaynağın nerede kullanılacağı eleştirilebilir ve eleştirilmelidir de. Örneğin bu miktar Rum'dan ganimet bulduğumuz ve sonra yakıp, bir çivi çakmadığımız Devlet Tiyatroları binasının tamirine gidebilirdi. Bu kaynak, surlar içi gibi yerlerde fakir ailelerin çocuklarına açılması planlanan dersane veya kreşler için harcanabilirdi. İhtiyaçlı okullara verilebilirdi. Hastahanenin yanmış laboratuarının tamirine harcanabilirdi. Bunlar gibi proje çok! Ama bu kaynağı 1500 kişiye bölerseniz komik bir hale çevirirsiniz. Ve amacından sapar ve sadece bir şeyi yap(mış) gibi olursunuz. Para tabii ki sizin ama hade sayın vekillerimiz sizden biraz daha yaratıcı olmanızı beklerdik!!

(Mete Hatay)

Kaç zamandır izliyorum.Paylaşımların %99.9 u ekonomi üstüne. Elektrik,petrol,telefon,et,tüpgaz.Zamlar,zumlar...Bunlar yeni olaylar değil.Başa kim geldiyse bunlardan kurtulamadık.Muhalefete kim düştüyse bunları eleştirdi.Başa gelince de unuttu veya çaresiz kaldı.Halen devir daim atışmalar devam ediyor.

Geldiğimiz acı sonuç şu ki bu yapı, bu düzen böyle sürmez.Üretimi teşvikle artıracaksın,turizmi olabildiğince canlandıracaksın,halka geçirtmeden ek gelir kaynakları yaratacaksın, kontrolsüz nufusa ciddi tedbir alacaksın, maaşlar arası uçurumu kapatacaksın,vergi kaçıranları tespit edip cezalandıracaksın vs...Cek,cak,cuk.Gene olduk sucuk...

(Ahmet Ersöz)

Gençler ile Pazar akşamı çok güzel ve özel bir açılış maçı yaptık... Ancak ne yazık ki basın önünde gençlere değer verdiğini söyleyen ve açıklayan spor dairesi ile Başbakanlık uyuşturucu ile mücadele birimi yetkilileri, kısacası devleti temsilen hiç kimse realitede bu gençlere değer verip spor şölenlerine katılmadılar ve gençlere verdikleri önemi her zaman olduğu gibi sözde bıraktılar... bunu belirtmeden geçemedim... foto da görüldüğü gibi biz ise penaltılar sonucunda kazandığımız maçın sevincini tıpkı gençler gibi yaşadık... onları kırmadık ve Pazar akşamımızı onlara ayırdık... çünkü onlar bu ülkenin aydınlık gelecekleri...

(Ali Kişmir)

Bizde taş atılmaz, Ray Ban gözlüklerle miting yapılır. Bizde Molotof bilinmez, Vodka Red Bull bilinir. Bizde isyan ateşi yanmaz, mangal yanar. Bizde her ay devrim yapılır, maaşlar ödeninceye kadar..

(Mahmut Anayasa)