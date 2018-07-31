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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi
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Bizim polis ne zamandır Türkiye’deki savcıların soruşturmacısı oldu?
Hangi hukuki prosedürle Türkiye’deki savcılar KKTC vatandaşlarının soruşturma ve ifade alma sürecini bizim polislere yaptırıyor?
Buna kim izin verdi?
Polisi kim görevlendirdi?
KKTC Başsavcılığının ve KKTC “yetkililerinin” derhal bir açıklama yapma zorunluluğu vardır.

(Okan Dağlı)

K&P ayakkabı mağazasını bilirsiniz . Çok sevdiğim abim Ahmet Sertaş Pehlivanoğlu’nun eşi , canım Kezi yengemin dükkanı . Bundan bir süre önce yaşadığım birşeyi anlatmak istiyorum .. Zaman zaman , en çok da param olduğu zaman , olan paramı , parası olmayanlarla paylaşmayı çok severim .. Bizim güvenlik şefi Sergen evlat surlariçinden ... Ona ‘ var mı gariban çocuk , çok ihtiyaçlı olan’ dedim . Var abi dedi . ‘Bana şimdilik 20 çocuk bul, onlara ayakkabı alalım’ deyince , Sergen’im sağolsun 20 tane çocuğu tek sıra yaptı getirdi . Yaş yaş , boy boy . Hepsi ne güzel çocuklar .. Derhal Maliye Bakanlığı karşısındaki K&P’ye gittik . Hepsi ikişerli gruplar halinde ayakkabılarını seçip aldılar . Ayakkabı bağcıklarıyla bile birebir ilgilenildi ..Mutlulukları ağlatan cinstendi . Ödemesini yapmak için içeriye girdim . Kasiyer kadın hesabı yaparken Ahmet abi ve Kezi yengem ellerini kaldırarak üzerime gelmeye başladılar . ‘Hayır Arda , biz para almayacağız ‘ diye . Israr , inat , ı-ıh . Teşekkür edip oradan ayrılmaktan başka çarem yoktu . Dünyanın güzel bir yer olduğunu düşünmeme sebep olan azacık anlardan bir tanesiydi . Alışveriş yapacaksak böyle insanların yerleri ilk tercihlerimiz arasında olmalı diye düşünüyorum . Herkesi sevgiyle selamlarım ..

(Arda Gündüz)

Hayat pahalılığını şöyle yaparsak böyle yaparsak skala bozulur falan... sorun yok, çare basit, HP artışını rakam üzerinden herkese eşit verirseniz, zaten hıyarın fiyatı asgari ücretliye ayrı, vekile ayrı pahallı olmaz, hıyar pahalılığını aynen maaşlara yansıtın, skala, barem falan bozulmaz, herkes eşit yükselir, kimseye de sorun yaratmaz, yeter ki çare üretmeye niyetli olunsun! bunda sorun gören?

(Murat Kanatlı)

Bu memlekette kim iktidar kim muhalefet anladıysam arap olayım:)
2 örnek verip sizin de aklınızı karıştırayım:)

1-)Hükümetin kararını tanımayık,biz maaş artışını bağışlayacayık.
Kim dedi;Hükümet ortağı HP!!
2-)Dışişleri bakanının açıklamaları hükümeti bağlamaz:)!
Kim dedi;İktidarın büyük ortağının en kıymetli vekili !!!

Bu arada gercek’de muhalefet olan UBP nerde ?
Muslu’yu çıkar gerisi kayıp 

Neyse pazar gününün ruhuna uygun politika esprisi yaptım desem,olaylar da 
gerçek !!!
Demek ki kahramanlar sahte:)))

(Murat Şenkul)

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