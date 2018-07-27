Yangın konusu gündeme gelmişken 3 yıldır geçmiş hükümetleri uyarmama rağmen bir sonuç olmadı fakat yine de yeni hükümetimizin gündemine getirmiş olayım.

Özellikle Girne bölgesinde yeni yapılan apartmanların çoğu 10 katlı ve de bu binaların bir çocuğun dıştan yangın merdiveni yok fakat KKTC'de 10 katlı binaya ulaşabilecek yangın aracı 1 adet ve o da sadece Lefkoşa itfaiyesinde mevcut...

Toplum olarak başımıza bir felaket gelmeden bağış toplayıp bir iki adet çok katlı binalara göre tasarlanmış itfaiye aracı mı alsak acaba yoksa polis ve makam araçlarına alınan lüks gara Mercedeslerden tasarruf mu yapsak...

Yoksa bizim bu casino sektöründen mi gidip bağış toplasak...

Bence en iyisi TC elciliğine gidelim, hem pratik hem hızlılar...

Mesela...

Derhal bu konuya hükümet bir el atmaz ise Allah göstermesin gerisini siz düşünün...

Yanlışım varsa da biri beni düzeltsin...

(Cenap Turgut)

“Çipras ateist, bu yüzden yangın oldu” diyen papazla, “Yunanistan mülteci botlarını batırıyor, Allah onlardan intikam aldı” diyen müslümanlar arasında zırnık fark yok. Aynı geri kafa, tiksiniyorum... Allah ıslah etsin...

(Hüseyin Ekmekçi)

Bu ülkede faiz yasası düzenlenmediği sürece bankalara mahkumiyet hiç bitmeyecek ve ekonomik çöküntü daha da derinleşecektir.

(Behiç Göksan)

"Değil komşuluk ilişkileri, etrafta argasdisini yolacak toprak bırakmayacaklar. Bölgemiz olan, narenciye şehri olan Omorfo’nun köylerine de girmeye çalışıyor bu gözü dönmüş kâr hırsı: Yurt yapacaklar, denize yakın köylere otel yapacaklar. Her adımda portakal ve ekşi ağacına denk gelen bizler her adımda bir öğrenci yurduna denk gelir olduk. Biz bu düzeni sevmedik ve sevmeyeceğiz; biz komşularımızla sohbet etmek, toprakla vakit geçirmek, dalından ekşi toplamak, sıcak noru herkesle paylaşmak istiyoruz."

(Günay Seheroğlu)

Karı koca memur.Hiç atmadan söylüyorum,aylık gelir 20 bin dolaylarında.Ama bir evvelden o kadar elleri sıkı ki çalıştıkları iş yerinde kahveye,sandvice de para vermiyorlar.Beyin cimnastiği ile birilerine ödetmeyi başarıyorlar.Bir de paramız yok borçlarımız çok modunda her gün ağlamalarını dinleyenler de cabası. Bu parası olmayan çiftimiz her ne hikmetse senede en az 3 kez Türkiye ,en az iki kez de diğer dünya ülkelerine tatile gitmekte.Dünya ülkeleri turlarında bilindiği gibi sadece sabah kahvaltısı dahil veriliyor.(pahalı turlar hariç). Hal böyle olunca ,bu fakir çiftimiz bavullarını biskuvilerle doldurup tatile gidiyorlar.Öğlen akşam çubuk kraker yiyorlar.Gerçekten onları o kadar acıdım ki yardım anlamında bir banka hesabı açmayı düşündüm.Dileyen oraya yatırsın da ağızları açlıktan kokmasın...

(Ahmet Ersöz)

Geçen hafta ne oldu? Buranın dışişleri bakanı garantör ülke İngiltere'nin başkentine uçtu, hem de reis burdayken! Dışişleri oralardayken önce reis geldi, sonra Guterres teyzeyi gönderdi, bizimkileri dinlesin diye. Tam teyze burdayken diğer garantör ülkenin TC'nin dışişleri bakanı da adaya geldi... Başka yerde olsak herkes buna mekik diplomasisi derdi, ama belli ki bambaşka yerdeyiz, kimse olan bitenle çok ilgilenmedi, haberler geldiler gittiler kısmı ile kaldı... Bişey pişmekte ama Kıbrıslılar olarak çok derdinde değiliz.

(Murat Kanatlı)