Bomba atarken, savaş açarken izin mi alıyorsunuz?

Gidin su atın şimdi da sormayın, izin almayın.

İnsanlık yapın, can kurtarın ...

Saçma sapan yorumlar da yapmayın bu işin dini, dili, ırkı olmaz!

Dilden , dinden , ırktan önce insanız insan !

(Elçim Öztemiz)

Ülkede yaklaşık 8 yıldır devam eden kemer sıkma politikaları sonucu birçok deneyimli itfaiyeci çalışma ve sosyal güvenlik hakları budanarak işini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. 2 bin itfaiyecinin sözleşmesinin yenilenmemesi riskini bağıran eylem ve kamu reformlarının başka bir sonucu olarak Orman Müdürlüğü’nün kapatıldığı bilgisi, aslında olası bir yangın karşısında ülkeyi ‘kaderine dua etmek’le baş başa bırakan şeyin neoliberal dayatmaların ta kendisi olduğunu gösteriyor.

(Salih Erşangil)

Yakın tarihin en büyük felaketlerinden biri... Şimdi bu acıyı paylaşmak ve bu felaketten etkilenenlerin yaralarını sarmak İçin gerçekten harekete geçme zamanı. İhtiyaç listelerini göz önünde tutarak hepimizin kendimizce yapabilecekleri mutlaka vardır ve yapabileceğimiz en küçük bir katkı bile bu büyük yangına bir avuç su olacaktır.

(Aysu Basri Akter)

Savaşlar, yangınlar,depremler,patlamalar nerede olursa olsun farketmemeli.İnsan gözüyle ve insani hislerle bakabilmek çok önemlidir.Ve empati kurabilmek.Siyasi farklılıklar, eski husumetler,farklı kültürler veya dinler bu hislerin önüne geçmemeli.Ama ne yazık geçebildiğini de üzülerek görmekteyiz.Zaman zaman insanlık öldü ifadesini kullanıyorum.Gerçekten dünyada olan birçok olayda bunları gözlemlemek hiç de zor değil.Bizler ve bizim gibilerin sayısı giderek azalmakta biliyorum.İnsanların giderek bencilleştiği, paylaşma duygularının azaldığı, ayrılıkçı devlet politikalarının,menfaat çatışmalarının arttığı bir dünyada yaşamaktan dolayı ciddi anlamda derin üzüntü duymaktayım.

Yunan halkına bu acı felaketten dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletirken ,bu yangında hayatını kaybedenlere de Allahtan rahmet ,ailelerine,sevenlerine de başsağlığı dilerim...

(Ahmet Ersöz)

YAZIK: Gel de uzlaşma umudunu yaşat!.. Yangın felaketinde bile Türk'ün yardımını istemezler, teklifi redderler!... Geçmiş olsun Yunan halkı... Hem yangın felaketinden, hem de böylesi yöneticilere sahip olduğundan dolayı..

(Ahmet Tolgay)

Kıbrıs Cumhuriyeti, Güneyin nüfusunu 850 bin gösterirken, aktif cep telefon kullanıcısı sayısını 1.8 milyon olarak açıkladı. Bunun tabii yaklaşık 400 bini 3G internet kartı. Bu rakam Kuzey'de 345 binlik bir nüfusta 650 bin civarı sanırım. Bunun kaçı 3G kartı?

(Mete Hatay)