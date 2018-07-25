O bildirinin altına Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelerden de imza koyan gerek KKTC yurttaşları, gerek TC yurttaşları, gerekse çift uyruklu hocalar var. Ankara’nın daha ilk günden ‘gereğinin yapılması’ için KKTC’deki üniversitelere baskılar yaptığı yönünde ciddi iddialar var. Hatta YÖK Başkanı’nın bir okulun yöneticisiyle çok gergin bir görüşme yaptığı, ilişkilerin o tarihten sonra pek limoni olduğu söyleniyor.‘Bilim yuvası’ olması gereken üniversiteler ‘korku yuvası’ haline gelmiş durumda.

(Sami Özuslu)

Yunanistan'da yaşanan felaket içler acısı... Fakat böyle bir durumda bile hala daha küçük siyasi hesaplarla, yaşanan insanlık dramına siyaset karıştırıp Türkiye'nin yardım talebini geri çevirmeleri resmen bir akıl tutulması... Umarım bir an önce bu felaketin önüne geçmeyi başarırlar

(Ahmet Vamık)

Bu toplumun vitrininde kendi yağıyla kendi ciğerini kavuran, hayal edip cesaretle hayallerinin peşinde koşan ve bu ülkenin bayrağını en yukarılara çekenler olmalı. Bizden birşey olmaz diyerek, öğrenilmiş çaresizliğimiz üzerinden rant elde edenleri vitrinden aşağıya indirmeliyiz. İnmeye başladıkları için öfkeliler zaten. Bırakın kudursunlar.

Hollanda’nın Veldhoven Kentinde devam eden U19 Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası'nda Mustafa Alnar yarı final maçını 7-6 kazanarak finale çıktı. Final maçını 7-5 kaybeden Mustafa Alnar Avrupa 2'ncisi oldu. İnşallah hedefin önce Avrupa sonra da Dünya şampiyonluğu olsun Mustafa’m. Ne destek gerekirse vermeye hazırız

(Mustafa Abitoğlu)

2365/6.5= 363.84 stg.. Maşallah ..Asgari Ücretimiz, Harca harca bitmez. Yurtdışındaki vatandaşlarımız için KKTC' de iyi bir tatil fırsatı.

1 stg.= 6.5 tl .. Tatil için bekleriz. Cennet Vatanımız KKTC’mize….

(Tamer Karakaşlı)

Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı odasında harcadıkları elektrik ve izaz ikram faturası, asgari ücrete yapılacak 100 liralık artıştan daha fazladır. Vay ben sızın yapacağınız artışı… Güya da Kıbrıs sorununu çözecekler. İlkokula yeni başlayan çocuğa bile sorsan söyler size artış miktarını. bu lüzumsuz toplantı niye?

(Polat İslamoğlu)