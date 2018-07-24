Ülkemiz sporundaki başarıları gururla izliyor ve takip ediyoruz. Yüzmede gelen birincilikler. Masa tenisinde teniste gelen başarılar. Plaj voleybolundaki müthiş başarı. Sanırım bilardoda ülkemiz bayrağı altında verilen mücadeleler. Ama ülkemizde hep bir spor dalına ayrılan bütçe. Ülkemizde de yıllardır kazanılan başarılar ve taleplerimiz. Sonuç ne? Bizlere gelince bize ayrılacak bütçe yok. Böyle ufak şeylerle uğraşmıyorsunuz anladığımız kadarıyla. Ama unutmayın ki bir ülkenin geleceği alt yapıdan başlar ve kendini belli eder. Dünyanın her yerinde ilk birinci alt yapılara yatırım yapılır. Bizde ise alt yapılar ve bazı spor branşları önemsenmiyor. Varsa taraflın işin olur. Varsa torpilciğin isin olur. Varsa bir seçim için olur. E bizimkiler olmuyor. Yıllar geçer hep yalan dolan. Bizim taraflımız yok bizim torpilimiz yok seçimlerde de birine işlemeyik diyedir herhalde...

(Nusret Sırdar)

Bazıları çözümsüzlük için sadece Rumları suçlar, bazıları Türkiye'yi, bazıları ise uluslararası toplumu!!! Kıbrıslı Türk siyasilerin hiç ama hiç bir sorumluluğu yoktur bu kördüğümün oluşmasında. Biz hiç öyle aşırı birşeyler de istemeyiz güneyden! Sadece kurulacak devlette %18'lik bir toplum için memuriyette %33 kota isteriz, poliste %50; %80'lik bir toplumla siyasi eşitlik ise olmazsa olmazımızdır. Keza Dönüşümlü Başkanlık için tüm önerileri yırtmaya hazırız. Yani, her iki yılda bir onların da Başkanı olmak isteriz. Ayrıca Adada Türk askerinin bulunmayacağı bir çözümü düşünemeyiz bile. Türkiye'nin Garantörlüğünün günümüze adaptasyonu (mutadis mutandis) kırmızı çizgimiz ve ayrıca, ancak 1974'ten sonra 400 bin bırakarak ele geçirdiğimiz 1.5 milyon dönüm malın çoğunun bizim olacağı bir anlaşmaya evet deriz. Tazminatını ise uluslararası toplumun bir yerlerden bulup vermesini talep ederiz. İki bölgelilik, kendi bölgelerimizde egemence yönetim isteriz. Bugüne kadar KKTC vatandaşı olmuş herkese Birleşik Kıbrıs vatandaşlığı isteriz ve vesaire vesaire vesaire....

Bunların hepsine BM ya evet dedi ya da tartışılması için çalışmaktadır. Siz madem kendinizi karşı tarafın yerine koymaya karar verdiniz; onların yerinde olsaydınız bu kadar tavizi kabul etmezdiniz mi demek istiyorsunuz sayın Özersay? Yoksa Rum tarafının, tüm bu taleplerin masada olmasından ve çoğunun BM tarafından kabul edilmesinden dolayı, BM'ye kızmakla haklı olduklarını mı söylemek istiyorsunuz?

(Mete Hatay)

Samimiyetine içtenlikle inandığım Ulaştırma Bakanı sevgili dostum Tolga Atakan'dan bir ricam var...

1- Vakit bulduğunda Gönyeli çemberi ile Haspolat çemberi ve Haspolat çemberi ile Gönyeli çemberi arasında arabası ile bir tur atsın... Ama lütfen giderken ve dönerken sadece sol şeritte yol alsın...

2- Yeniboğaziçi - DAÜ ve DAÜ - Yeniboğaziçi arasında gece karanlığında da bir tur atsın... Ama lütfen bir yerlerde bir ambulans hazır beklesin...

3- Eğer sağ kalırsa (Allah korusun) dönüşün yine karanlıkta Salamis kavşağı - Mutluyaka, Mutluyaka - Salamis kavşağı arasında da bir tur atsın...

4- Bütün bunlardan sonra eğer hala sağlığı izin verirse son olarak da Ercan kavşağı - İskele, İskele - Ercan kavşağı yolunda bir tur atsın...

Daha sonra sosyal medyada, veya Bakanlıkta ve/veya hastanede tecrübelerini bizimle paylaşırsa çok memnun olacağım...

Bu yazdığım yerler tam bir ölüm tuzağı sayın Bakan, tekrar yazıyorum, "Ölüm Tuzağı"... Özellikle 8 yıldır yanmayan aydınlatmaları ve o karanlıktaki abuk sabuk çemberleri ile Mağusa - Yeniboğaziçi yolu tam bir Azrail tüneli... Salamis yolu ile Mutluyaka arasında tek tük kalmış fosfor direkleri bir metrelik otlar arasında kaybolmuş... Yol çizgileri tamamen silinmiş veya can çekişiyor... Zifiri karanlıkta banket fosforu ve çizgisi olmayan bir yolda nasıl güvenli bir trafik olabilir...??? Allah aşkına bu Karayolları Dairesi ne iş yapar...???

Benimki sadece bir dost uyarısı...

(Mahmut Anayasa)