Eğriye eğri, doğruya doğru!

Sn. İsmet Akim'in Yönetim Kurulu Başkanlığı sırasında önemli bir adım atılarak uzaktan erişimli elektronik sayaç projesi sonuçlandırıldı. Süreç devam ederken, projenin tamamlanmasının yaratacağı olumlu sonuçları görüp bundan rahatsız olan kendi partisi içerisindeki bazı kesimler dahil kamuoyunda ciddi bir karalama kampanyasına giriştiler. SONUÇ; % 70'lerin biraz üzerinde olan tahsilat oranı sayaçlar sayesinde % 98'lere çıkmış durumda. Sayaçların da sağladığı imkanlar sayesinde Kıb-Tek'in 420 milyon seviyesinde olan alacağı 135 milyon TL seviyesine geriletildi. Bu proje olmasaydı Kıb-Tek şu anda mevcudiyetini devam ettiriyor olamazdı. Mevcut 420 milyon TL alacağı ile mevcudiyetini sürdürse dahi, bugünkü elektrik fiyatları finans maliyeti nedeniyle 4,5 Krş. daha pahalı olurdu.

(Tuluy Kalyoncu)

Bir arkadaşa misafirliğe gittik.Apartmanda kalıyordu.Merdiven ışıklarının düğmesine basmadan eşime "kesin yanmaz" dedim.Ve haklı çıktım.Işıklar yanmıyordu.Aklıma sekiz yıl kaldığım iki farklı apartman dairesi geldi.Yönetici olmaması nedeniyle her iki apartmanda da bu rolü üstlenmeye çalıştım. Merdiven ayağı ışıklarını Kıbtek'ten üzerime aldım ve her ay kapı kapı dolaşıp parasını toplamaya çalışıyordum. Zemin kattaki teyze "ben arka kapıdan giriyorum oğlum,o yüzden vermeyeceğim" derken ,bazı dairelerdekiler "biz kiracıyız, kirayı zor ödüyoruz" diyordu.Bazısı da sonra veririm dalgasıyla zamana oynuyordu.Sonunda kuruma gidip elektriği kestirmek zorunda kaldım.Kanalizasyon olmaması nedeniyle sürekli taşan kuyular için çağırdığım tankerler de iki veya üç duyarlı komşu arasında bölüşülerek ödeniyordu.Dönemin Belediye Başkanı Aygın, bize bir alan göstererek kuyu açma izni verse de birkaç daire haricinde kimse buna yanaşmadı. Sürekli taşan kuyular ve etrafta dolaşan hamam böcekleri ile fazla yaşayamayacağımdan, evi satışa koydum ve oradan zar zor ayrıldım.Temizlik konusunda da haftada birkaç gün elime siyah poşet alıp merdivenlerdeki veya bina önündeki çöpleri toplardım.Ancak ertesi gün etraf yine çöpten geçilmezdi.

Ortak yaşam bir kültürdür ve gelenektir.Apartmanda veya sitelerde bunlara benzer birçok sorun vardır.Müstakil evde kalıp da komşularıyla ihtilaf yaşayanlar da giderek artmaktadır. Toplumumuzda paylaşma, bölüşme, tahammül, saygı, hoşgörü,empati kurma gibi önemli hususların giderek azalması ,bencillik seviyesinin artması ile evinizde aradığınız huzur da yokolmaya yüz tutmuştur.Devlet bu sorunların neresinde derseniz "ufukta birşey görünmüyor" diyebiliriz. Depresyon belirtilerinin hızla arttığı ülkemizde, gelecek için ne yazık ufak bir ışık dahi görünmüyor dostlar.Kusura bakmayın...

(Ahmet Ersöz)

Meksika 1.3 milyon eve yetecek kadar enerjiyi üretecek bir solar enerji projesine başladı. Proje bir yıl içerisinde bitiyor. Esas hedef 2024'e kadar ülkede üretilen enerjinin %35'ini güneş enerjisinden sağlamak. Biz ise hala daha Dünya'nın en pis yakıtlarından fuel ile çalışan yeni bir santral yapalım mı, yapmayalım mı diye tartışıyoruz..

(Mete Hatay)

Küçük kum tanelerinden mutluysak hala ve memleket sevdası varsa yüreklerde, zubbelerin bagilerine inat sahilde inatla kaplumbağalar merhaba diyorsa hayata, yaşamak güzel şey.

(Fatma Arpalıklı)