Yeni genelge "hiç bir kamu görevlisi basın mensuplarına hiç bir konuda bilgi vermeyecek. Of The Record dahil" ....Sosyal devletçi hükümetimizin yeni genelgesi hayırlı olsun.

(Çiğdem Aydın)

Lefkoşa bütçesi çerçevesinde 6 aylık, Ocak Haziran 2018 gerçekleşen gelir gider tablosu... 9 Ağustosta da Temmuz gelir giderini değerlendireceğiz. 176 milyon TL’nin gelir gideri tutulup aylık tartışmaya açılabiliyorsa, daha az bütçeye sahip tüm diğer belediyelerin de gelir gider tablosu seçilmiş belediye meclisi üyelerine belediyeler yasası çerçevesinde sunulması, tartışılması da mümkündür

(Murat Kanatlı)

Bir yıl daha geçti Maronitlerin köylerinden uzak sürgündeki hayatlarında.

Şarpel’in annesi 104 yaşına bastı bu yıl. Adeta “evime dönmeden ölmem” diyor.

Onunla bir gün Şarpel’in Strovollo’daki küçük göçmen evinde tanışmıştım. “Babam benim Müslümandı bilin?” demişti. Ahmedilerdendi. Kıbrıslı Türk birçok akrabası vardı. Evine dönebilmek için KKTC vatandaşı bile olmuştu.

Kıbrıs’ta 12. Yüzyıldan beri yaşayan bu toplum için 17 Temmuz çok kutsal bir gündür. Tüm Dünya Maronitlerinin en kutsal azizi Ayia Marina’nın isim günüdür.

Bu kutlama 15 Temmuz ve 20 Temmuz gibi iki trajik tarih arasında kaldığından, uzun yıllardır kutlamalar 14 Temmuz gününde yapılmaktadır.

Kormajit ve Karpaşa hariç, diğer iki Maronit köyü askeri bölge statüsünden bir türlü çıkartılmamasından dolayı köylere giriş çok kısıtlı ve senede birkaç kez sadece önemli günlerde yapılabilmektedir.

Son üç dört yıldır özellikle Türkiye Hükümeti, Lübnan Hükümeti’nin ısrarıyla bu köylere dönüşü mümkün kılınması için bastırmasına rağmen, ilginç bir şekilde yerli siyasetçi ve bürokratların ilgisizlik ve gönülsüzlüğünden dolayı bu olay bir türlü gerçekleşememektedir.

Bu arada Maronitler sessizce geri dönüş izni verilmesi için mücadelelerine devam etmekte ve bu uğruda gitmedikleri kapı bırakmamaktadırlar. Köyün Kıbrıslı Türkleri de köye dönmekte ısrarcı olmuşlardır. Bu yüzden 1974’ten sonra yıkıntı haline gelmiş kilise onarılırken yanına eski caminin yerine kocaman bir de yeni cami yapılmıştır. Bazı Maronitler dönüş umuduyla caminin temel atma törenine katılmışlar ve temele harç bile atmışlardır. Aynı şekilde Kıbrıslı Türk komşuları kilisenin tamirini sağlamak için çok uğraşmışlardı. Ortak köylerini yeniden kuracaklardı. Akıncı onlara bu sözü vermişti.

Fakat verilen sözler, geçen zamana rağmen bir türlü gerçekleşmemiştir.

(Mete Hatay)

Yıl 2018 uzaya gittik diye övünen insan hakları diye çığlık atan günümüz dünyası. Mülteciler Erenköy açıklarında umuda yolculuğun son durağında çok sayıda ölü ve kayıp var. Kurtulanlar şanslı mı peki ? Bence hayır. Kimisi evladını kimisi eşini kimisi annesini babasını amcasını teyzesinin nenesini dedesini kaybetti. Şimdi buyurun uzaya çıkın ey dünya insan hakları var diye kokteylli toplantılar yapın. Umuda yolculukta gelinen son nokta!

(Bilal Dericioğlu)

Önce KKTC’yi düzeltin sonra yurtdışındaki insanların önünü açarsınız. Onları da burası çok iyiymiş, iş olanağı varmış yalanını söylemeyin. KKTC’deki vatandaşa kandırdınız; yurtdışındakileri kandırmayın..KKTC den oy umudunu kesti, yurtdışından medet umuyor. Töbeler olsun..

(Tamer Karakaşlı)