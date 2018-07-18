Dün yapılan hükümet açıklamasından bir şey anlayan var mı? Zamların, hayat pahalılığının ve dövizin ezdiği vatandaşı yeniden ayağa kaldıracak önlemler alındı diye gittik, hükümet tespitten başka bir şey anlatmadı.

Tamam maliye bazı fedakarlıklarda bulunmuş olabilir ama günün sonunda vatandaşın günlük hayatında değişen bir şey yok.

Neyse maliye bakanı Trump'la görüşecekmiş bu hafta dur bakalım...

(İrfan Gündüzler)

Kıbrıs'ın en ünlü müzesi Mavi Köşkte, sözde silah tüccarı Pavlidis'in altın kaplama Meyrem Ana tablosu olarak turistlere gösterilen eser, meğer Ayia Marina Kilisesine ait bir ikona imiş. Her yıl Maronitler bu ikonayı yetkililerden ricayla borçlanıp, ayinde kullandıktan sonra tekrar onlara iade ediyorlarmış. Tam 20 yıldır.

İşimiz tam Aziz Nesinlik değil mi?....

(Mete Hatay)

Cambaza bak!

Hükümeti oluşturan partiler, dünkü basın toplantısında Türk lirasının değer kaybı karşısında neler yapacaklarını, daha doğrusu yapamayacaklarını açıkladılar. Muhalefet de bir an önce istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

Esas sorunun, Türk lirası kullanmamızdan kaynaklandığını ama muhalefetin buna hiç değinmeyerek "Cambaza Bak" diyerek halkı başka taraflara çekmesi gerçekten enteresan. UBP'de biliyor; Türkiye'de bankaların sorunlu kredi miktarının sert artışlar kaydettiğini, cari açığın büyüdüğünü, yabancı sermayenin, elindeki tahvilleri satarak dövize çevirip ülkeden çekildiğini. Dolayısıyla yabancı para birimlerinin Türk lirasını daha da eriteceğini...

UBP ve YDP iktidara gelirse ne olacağını söyleyeyim; Şimdiki hükümetin, CTP ve TDP sayesinde fren yaparak yavaşlattıkları cami ve kur' an kursu sayısı hızla artacak. Sokaklarda daha fazla sayıda çocuk yaşta türbanlı sayısı göreceğiz. Korkusundan, mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayan Kıbrıs Türkü, selam verecek orijinal Kıbrıslı bulamayacak.

Türkiye'de ekonomi düzelmediği sürece,Türk lirası bu hızla değer kaybetmeye devam edeceğinden, eskisi gibi ekonomik krizlerin kapıya dayanacağını, bankaların batma noktasına geleceğini söylemek için ille de ekonomist olmak gerekmediğini hepimiz anlayacağız.

(Nezihi Beyaz)

Yıllardır geçerken bu iş bulma merkezi, gözüme takılır.Mesai saatlerinde özellikle içeriye bakıp,biri var mı yok mu diye yoklarım.Ya bana biri rast gelmedi, ya da akıllı bilgisayarlar işleri yürütmekte.İçeride canlı birine rastlayamamanın burukluğu içinde oradan geçerim.Neyse işin şakası da bu merkez eğer aktifse merak ettiğim senede kaç kişiye iş buldu? Özel sektöre mi hizmet etmekte.?

Hiçbir yere hizmet etmiyorsa, bence orasının Çorbacı olarak işletilmesi kamu yararına olacaktır...

(Ahmet Ersöz)