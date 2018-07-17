Kıbrıs için yeni bir turizm sloganı:

"Dünyanın en büyük açık hava çöplüğü"

Her gün Doğa Parkı çevresinde yaşıyoruz bunları, sahillerimiz, ormanlarımız, yol kenarları, daha ne kadar saklayabilirdik ki bu durumu.

İşte size örnek bir video, alın size KKTC reklamı... En büyük sektörünün turizm olduğu ülkemiz. Bu gibi kötü reklamlar artarak devam edecek. İzleyince kızamıyorum, sadece yüzüm kızarıyor, utanıyorum.

Bu sorunu kökten çözmek için siyasi irade gerekiyor diye düşünüyorum... Yaklaşık 1 yıldır şahsen katıldığım tüm etkinliklerde, çalıştaylarda vs hem Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hem Başbakan Tufan Erhürman hem de Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu bir ağızdan çevre kirliliğinin önüne geçilmesi için yasa düzenlemelerinden, eğitimlerden, teşviklerden ve cezalardan bahsettiler. Demek ki siyasi irade da var diyorum, ama o zaman neden hala daha hiçbirşey yapılmıyor?

Bu çöp olayı sıradan önlemlerle çözülemeyecek kadar ciddi bir boyuta ulaşmıştır bunu artık herkesin anlaması gerekiyor. En erken zamanda, bugün, olmadı yarın tüm yetkili kurumların, sivil toplum örgütlerinin, ilgili herkesin bir araya gelerek bir kriz ve seferberlik masası oluşturup bu sorunu olağanüstü bir şekilde çözmeleri gerekiyor.

Ben ülkemi, o güzelim Kıbrısımı geri istiyorum....

(Kemal Başat)

Fransa'nın Göçmen takımı Dünya Kupasını kazandı. Bence bu başarı dünyadaki tüm göçmen ve mültecilere gitti. İşte Fransa “Milli” Takımı:

Kongolu Mandanda, Kimpembe, Nzonzi; Kamerunlu Mbappe, Umtiti; Malili Sidibe, Kante; Senegalli Mendy, Martinikli Varane, Faslı Rami, Cezayirli Fekir, Angolalı Matuidi, Togolu Tolisso, Guadaluplu Lemar, Gineli Pogba, Filipinli Areola...

(Mete Hatay)

Herkese örnek olması gereken bir başkan.

Hırvatistan CB Kolinda Grabar-Kitarović, milli takımın her maçına, kendi uçak biletini kendi cebinden almış, ekonomide uçmuş, maç için Rusya'ya gittiği günlerde maaşından kesinti yaptırmış. Maçları vip’de izlemeyi reddederek taraftarların arasına oturmuş.

(Gürcan Topukçu)

Uçak biletlerini ücretlendirme şekli beni oldukça düşündürüyor yıllardır. 1 ay önceden örneğin İstanbul’a gidiş geliş 300 TL ise uçuş günü 700 TL nasıl olur? Hangi yasa tüzük ve yönetmelikler uygulanır? Bu fiyatları havayolu şirketleri yani sermayeler niçin belirler ve vatandaşa fahiş fiyata niçin satılır?

(Bilal Dericioğlu)

Dedesi 2 Dönüm toprak bıraktı diye minnet duyan insanoğlu, kendisine olmayan Hakları ve Özgür bir Vatan bırakan Atatürk'ü nasıl Anmaz, saygı duymaz! Bu ne iştir...

(Eralp Şerifoğlu)

Enerji bakanı Güney Kıbrıs'ta enerji daha pahalı dedi ama Güney Kıbrıs'ın kişi başı Milli Geliri ile Kuzey Kıbrıs'ın kişi başı Milli Gelirinin ne olduğunu söylemedi ...

(Çiğdem Aydın)

16 Temmuz 2018, saat 00.12’de camilerden “zafer duası” okundu. Bir yıl önce de o zaman bütün gece “sela” okunmuştu. Camilerden ne zaman ne okunacağına kim ve hangi makam karar verir? Ortaya çıkıp karar ve talimatını savunsun. Başbakan veya Bakan karar ve talimat vermedi ise; kamuoyuna açıklama yaparak gerekli disiplin işlemini başlatsın. Basiretin “b”si bunu gerektirir. Yapamazlarsa istifa ve “dükkanı kapatıp” halka gitmek erdemdir.

(Hasan Sarıca)