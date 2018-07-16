Telefon dinleme yetmez. Her evin her köşesine kameralar da yerleştirmek gerekir!!!! Belki o zaman efendiler rahatlar...

(Mete Hatay)

'FASULYANIN YAHNİSİ.......' DENİLİNCE NİYE KIZIYORSUNUZ?!

Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, özellikle de AKP'nin Kıbrıs'ta uygulamaya koyduğu politikalar ve bunun sonuçları yeterince açık değil mi?! Elektrik kamu hizmetiyle ilgili yapılacak veya yapılmayacak yatırımların neler olacağı, TC ile imzalanan protokollerde yıllardır koşul olarak karşımıza konmuyor mu?! Peki sonuç?! Bu gün hepimiz haklı olarak elektrik fiyatlarının geldiği noktadan şikayet ediyoruz. AKSA bu ülkeye gökten zembille mi indi? Zamanında AKSA'yı dayatanlar, bu gün de ortada; arz güvenliğini sağlayacağı ve daha ucuz olacağı ile ilgili bilimsel veri olmamasına rağmen kabloyu dayatıyor. Olmayan enerji, en pahalı enerjidir. "Denize düşen yılana sarılır" atasözü boşa değildir. Kıb-Tek Yönetim Kurulu'nun almış olduğu santral yatırım kararı, üretim çeşitliliğine imkan sağlayacak nitelikte olması, maliyetlere olumlu etkisi ve daha çevreci yakıt kullanımını da olanaklı kılacağı için fakat en önemlisi de acil olduğu nedenle yerindedir. Ancak, ne acıdır ki hâlâ bu konuda adım atılabilmesi için TC'nin onayı beklenmektedir. Size kolay gelsin! Ama, 'fasulyanın yahnisi...' dediklerinde de ne olur kızmayın!

(Tuluy Kalyoncu)

Rezaletin Daniskası nedir?

Saat 00:00'da sahneye yeni çıkmış, ses sistemi stadyum konseri verecek şekilde ayarlanmış, dört yanı aileler, yaşlılar, çocuklar ve Cumartesi saat 7.30-8 gibi işinde olmak zorunda olan insanlarla dolu KKTC'ye denir...

Konser başladığı anda uykusundan benileyerek uyanan çocukları mı anlatayım?

Korku içinde ışıkları yakmaya çalışan yaşlıları mı anlatayım?

Sokağın bir köşesinde kaldırımda oturup kaçta biteceğini soran emekçileri mi anlatayım?

Kimi anlatayım? Kime anlatayım?

(Besim Baysal)

Az önce Dikmen-Taşkent yolunda 2 araç yola sığamadıkları için aynaları birbirine çarptı ve aynalar paramparça oldu. Araçlardan biri cok tehlikeli bir yerde yol icerisinde duruyordu. Yollar dar, zaten yol demeye bin şahit ister, banket yok, bazı yerlerde araba asfalttan düşse çıkamıyor.

Gelinen noktanın isyanla misyanla alakası yok, resmen can güvenliği için yalvaran bir köy olduk...

(Kemal Başat)

Herkesin çözüme yönelik düşüncesi vardır. Kimi güç paylaşımına kimi toprak oranına bakar. Saygı duyarım.Benim önceliğim ise garantiler. Herkesin bu konuda düşüncesini söylediği gibi benim de söyleme hakkım vardır. Saygı duyulmasını beklerim. Beğenmeyen beni arkadaşlıktan silebilir. Bu da onun hakkıdır.

(Bülent Dizdarlı)