Şimdiki hükümet tarafından üç ay önce bütçeye konmuş Maronit açılımı için ayrılmış 8.5 milyonun büyük bir kesimi memur maaşlarına gitti. Evet Kıbrıs'ta Barış işte tam da böylesi uygulamalarla engelleniyor... Ve engelleyenler de "engellenemez" diyen bazı siyasi partiler.... Maronitlerin 40 senelik köye dönüş özlemi böylece başka bahara kaldı. Anlaşıldı, bu hükümetten bu konuda bir şey çıkacağı yok. Yazık, hem de çok yazık....

(Mete Hatay)

Haspolat (Miamilya)'da yeni yapılan Hala Sultan Camii ve külliyesinin arazisinin ve hatta K. Kaymaklı (Omorphita)'da yaptırılan TC Elçilik mensuplarının kullandığı Ebubekir Camii ve tarikat yurtlarının olduğu arazinin Filistin Kilisesi'ne ait vakıf arazileri olduğu, açılış yapılamamasının sebebinin de bundan dolayı olduğu doğru mudur?

(Besim Baysal)

Yani şimdi KKTC müdürlüğe bağlandıysa bu müdür buradaki Cumhurbaşkanı ve Başbakandan daha mı üsttedir? Yani biz şimdi devlet değil bir devlet dairesi mi olduk?

(Emirali Tatlıdil)

Ama gündem bir anda değişti değiştirildi

Ya geçim sıkıntısı ekonomik sorun döviz aldı başını gider

Bir anda Adnan hocaya toplum kitlendi tüm gündem Adnan hoca kedileri oldu

(Niyazi Ergülen)

Kavga eden insan karşısındakine ne yapar ? Bu taciz, tecavüz suçlamalarına farklı bir yargılama metodu bulunmalı. Bugün okuduğum haberde çocuğun suçlu olduğuna ben tatmin olmadım.

(Ziya Emir)

Sağolsunlar, Meclis başkanı ve başkan yardımcısı seçilmemizle ilgili yazı yolladılar, teşekkür ederiz da, ilk konu, kurumsal, resmi yazışmada hangi kağıt kullanılır? Başkan a5 kullandı, belli ki meclisin kurumsal yazışması standardı bu, da Zorlu Töre, belli ki biraz zorlama ile ben de yazayım demiş, A4 kağıda logosu fotokopide çoğaltıldığı belli bir döküman üretti, kurumsal yazışma standardı dışında! İkinci konu tebrik bireysel değil kurumsaldır, orda bir kurumu temsilen bulunmaktasınızdır ve başkan yardımcısı olarak göreviniz başkanın yokluğunda ona vekaleten kurumun temsiliyeti, o zaman bu iki yazı nasıl olur? Zorlu Töreye bir makam verdiler, döne döne bunu istismar eder, bunu mal tanzim komisyonu kararlarına itirazında gene meclis başkanı yardımcısı ünvanını kullanarak ortaya koydu, belli ki benzerlerini yapmaya devam edecek!

(Murat Kanatlı)