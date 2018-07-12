Yahu olan bizim Demirhan'daki yol kenarındaki yığıncıklara oldu... Oysa biz orada ekolojik bir deney başlatmıştık, toprak yığıncıklar kendi eko sistemini kurmuş, mevsimsel olarak sararıp, yeşilleniyordu, en son da Çatırez dikeni açmıştı... RTE gelecek diye onu bile temizlediler, altı aydır aklınız neredeydi...??? Yeşil düşmanı, çevre katili sizi...

(Mahmut Anayasa)

Dün gece HAS-DER’in “41 Kere Maşallah” gecesi vardı. Faal veya pasif olarak 20 küsur senemi verdiğim bu camianın duayenlerini sahnede izlemek harika olurdu. Üzerimde emeği olan hocalarımla, bilgi ve birikimlerine saygı duyduğum abi ve ablalarımla, sokakta aykırı sloganlar attığım dostlarımla, hele de büyük üstat Yaşar Ersoy’un sunumuyla 41 yılı yaşamak gerçekten şahane olacaktı… Tabi gün içerisinde yaşadığım hayal kırıklıkları olmasaydı…

Dün çok ilginç ve alışık olmadığımız bir gün yaşadık… Bir yanda Yurdumu ziyarete!!! gelen bir “BAŞKAN”, taparcasına onu karşılamaya giden karmaşık kalabalık... Köstebek gibi yer altından çıkan ne idüğü belirsiz ve aşina olmadığımız tipler... Tespih tanesi gibi sıralanan seçilmiş ve seçilmemiş basiretsizler... Face’deki canlı yayınların altına yapılan Kıbrıslıları aşağılayıcı yorumlar. (Bu liste uzar gider) Bir yanda ise HAS-DER’in düzenlediği muhteşem gece…

Katılan arkadaşlar Yaşar Usta’nın bir cümlesini paylaştı “Bu gece salonu hınca hınç doldurduğumuza göre bizi bitiremediler”. Öyle mi acaba? Yoksa kendi içimize kapanıp oyun mu oynuyoruz… Boş umutlar peşinde mi koşuyoruz? Yanlış anlaşılmasın 41 seneyi bir geceye sığdırmaya çalışan “kültürümüzü unutmamak ve unutturmamak” adına çabalayan yurdumun özü HAS-DER’i ve emeği geçen dostları ayakta alkışlıyorum… Ama bütün öğleden sonra surlar içinden çıkıp ofisimin önünden geçerek Girne Kapısına doğru ilerleyen güruh, sosyal medyada yapılan ipe sapa gelmez yorumlar, köy camilerinden yapılan karşılama anonsları, KKTC’ye hoş geldiniz cumhurbaşkanımız yazan devasa pankartlar ve yolları dolduran, her türlü provakasyona açık binlerce kişi… Moralimi öylesine bozdu ki çok istememe rağmen o geceye katılamadım… Tüm bunlar fazla geldi… İçim kaldırmadı… Söz verdiğim dostlar kusura bakmasın… Evet biz ancak bir salon kadar insan kaldık kendi yurdumuzda. Ve maalesef ki biri çıkıp “HADE” dese o salondan sokağa dökülecek insan sayısı da bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az… Kültürümüze ve kimliğimize sahip çıkmak için çooookkkkk geç kaldık... Biz bunu hak ediyoruz… MAALESEF…

(Erçin Selasiye)

Yeni KHK ya göre yargıçların hukuk mezunu olma zorunluluğu kaldırıldi; aceba doktorların da tıp fakültesi mezunu olma zorunluluğu da kaldırılır mı?

Top of Form

(Emirali Tatlıdil)

Tükendik tükeniyoruz! Sadece izliyorsunuz sonra iki satır mesajla geçiştiriyorsunuz. Yok oluyoruz biz yok oldukça sizin sesiniz de yok oluyor. Çok seslilik yok oluyor. Mesleğimizi bırakıyoruz sadece izliyorsunuz.Ben de mesleği bırakanlardanım. Kendimi teselli etme adına da haftata bir program yapıyorum.Her yıl kaç arkadaşımın meslekten uzaklaştığını ve bunu sadece izlediğinizi biliyor musunuz? Yetkili makamlardaki kaç kişiyi ağırladık bugüne kadar.Kaç kişinin sorununu konuştuk bilmiyorum,sayamıyorum.Her şeyi anlattık da size bir tek kendi sorunlarımızı anlatamadık! Bu sorun sadece bizim yani basının sorunu mu sanıyorsunuz?

Mesleğe başlarken bir gün bu şekilde bırakmak zorunda kalacağımı hesaba katmamıştım.Ellerim titreyerek oturmuştum radyo yayın yönetmenliğine.İlk haber okuduğum gün elimdeki haber metinlerini tutmakta zorlanmıştım.İlk ekrana çıktığım gün kalbim dudaklarımdan akan kelimelerde dışarıya fırlayacak gibiydi.İlk sokak röportajlarım,ilk haber programım derken seneler geçti. 15 yıl aralıksız aynı heyecanı taşıdım.Yarım kalmışsa heyecanım ve yarım kalmışsa heyecanımız az ya da çok payınız mevcut. .Yerlerde sürünen maaşlardan da bahsetmiyorum. Mesleğimizi yürütürken yaşadığımız baskılardan, hedef tahtası haline getirilmemizden, zaman zaman işten atılmamız için gelen baskılardan hiç bahsetmiyorum bile ! O yüzden mesleği kurtarmak için harcamadığınız emeği ne olur bugün mesaj yayınlamak için harcamayın.Ne dediğiniz değil ne yaptığınız önemli!

(Damla Dabiş Özel)