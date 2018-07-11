Biz toplamaktan yorulduk, onlar atmaktan yorulmadılar.

1 ay olmadı daha 5bin TL masraf yapıp Doğa Parkı ile Piknik Alanı arasındaki yoldaki çöpleri yamaçların içlerine inerek detaylı temizleyeli.

Bugün çıkın yolda her 5 metrede bir su şişesi, sigara paketleri, bira tenekeleri, içki şişeleri ve sayısız çöplerle dolu.

Önemli olan ceza kesmek değil tabi ki, ama eğitimden anlamayan, duyarlılıktan anlamayan, görgüden anlamayan kişilere en azından biraz korkuyla dizginlemede kesinlikle faydalıdır, ve sonuna kadar destekliyoruz.

İnşallah bu yetki tüm ilgili kurumlar tarafından sonuna kadar kullanılır.

(Kemal Başat)

Türkiye'nin yeni Turizm Bakanı Mehmet Ersoy;

Acapulco Otelin yanına 2 yıl önce yapılan Elexus Otel'in sahibi,

Atlas Jet Havayollarının kurucu ortağı,

Uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteren ETS Tour'un sahibidir.

Güzel işler bekliyoruz. Gelen turist potansiyelinde değişim olsun yeter!

(Ahmet Özsoy)

Mahşerin 4 atlısından artık zam dışında da icraat isderik!! Seçim öncesinde verilen sözler, edilen büyük laflar, hesap soracayık kimdir be bunlar ödemeyin faturaları gibi anarşizm kokan hareketlerin sonucunu rahmetli Ahmet Dayımız özetledi

(Hamit Sakallı)

Benzine zam...elektriğe zam....Bunun yanında daha birçok ürüne zam!!! Döviz kur yapmayı bıraktı , tecavüze başladı. Olan halka oluyor. Madem çözüm üretemeyeceksiniz, madem bundan öncekilerin yaptığının aynisini yapacaksınız, ne farkınız kaldı. Sağı veya solu hep ayni. Bu memlekette değişen sadece sağ ceple sol cepdir. CTP+TDP+DP+HP = UBP. Muhalefetteyken söylediğiniz herşeyin tersini çokta güzel uyguladınız!!! BRAVO HEPİNİZE!!! FASULYENİN YAHNİSİ GİTTİ 1 GELDİ 4 AYNİSİ...

(Tamer Karakaşlı)

Döviz yükselmiş o nedenle ; Elektriğe yüzde 30 zam, akaryakıt da unutulmamış. Dövizin yükselişi karşısında çaresiz kalan DEVLET “HÜKMEDEYENLER” vatandaş ne yapsın diye sormuyor , düşünmüyor da… Ülkenin lokomotif sektörü Turizm’e de yüzde 30 zam darbesi, hayvancıya, çiftçiye, dahası Özel sektöre özel sektör çalışanına…. Ne kadar daha yeni doğmuş bebeğin geleceğini çalacaksınız ne kadar daha yetim hakkı kul hakkı yiyeceksiniz acaba ? KKTC’de doğan her bebek borçlu doğuyor yazıklar olsun….

(Çiğdem Aydın)

Kıbrıslı Rum gazeteci arkadaşım, duygudan arınmış, realiteye dayalı yorumunda, diğer siyasi partiler ve liderleriyle kıyasladığında “Kıbrıs’ta çözüme bir tek Erdoğan ile ulaşabiliriz” yorumda bulundu.

CHP, MHP ve İyi Parti’nin Kıbrıs ile ilgili hiçbir düşüncesi olmadığını ve her konuştuklarında, bilgisizlik, öngörüsüzlük, adada yaşayanları umursamazlıklarını net olarak sadece biz görmüyoruz.

(Emin Akkor)

İhmaller sonucu meydana gelen can kayıplarına kaza kurbanı denmez, bu insanlara cinayet kurbanı denir. Bir şeyi çok yapmak marifet değil marifet bunları sağlam yapabilmekte.

(Serkan Özalan)