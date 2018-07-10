Geçen gün İşbankası Gönyeli şubesinde sıra numarası aldım. Mahşeri kalabalık arasında beklemeye koyuldum. Veznede çalışan iki kişi vardı.Kartla numara alsam da sıra bir türlü gelmedi. Hep 50'li olan sayılar geliyordu ekranda.Görevliye sorduğumda bana " 50'ler şirketler içindir.Yukarıda şirketlere bakan arkadaş izinli olduğundan ,onların da işlemleri aşağıya aktarıldı".Saat 11.10 geçe gittiğim bankada ,sıra bana 12.15 de geldi.Veznedeki adama "Koskoca iş bankasında vezne iki kişi mi,bunlar izinde mi" dedim."Hayır her zaman iki kişiyiz ama şirketler araya girdi" dedi. Girne şubesinde bir hesaba,600 TL'lik havale işlemi yapmak istedim.20 TL'ye yakın (sanırım 18 TL) masraf istedi.Eğer istersem dışarıdaki bankamatik cihazından işlem yapmamı, masrafın 9 TL olacağını söyledi.Cep şubesinde (hesapta para varsa) galiba masrafsız olduğunu söyledi.Bu ne biçim bir uygulamadır ki 10-15 dakikada gittiğiniz iki bölge arası ,ayni bankanın iki şubesi arası böyle bir masraf.Hatta ayni şubenin gişesi ile 4 metre mesafede olan Bankamatiği arasında 10 TL masraf farkı.Ve merak ettiğim bu masraf neyin masrafıdır.Kağıt,kalem,fiş masrafları mı? Eminim ki diğer bankalarda da bunlar var ama anlamakta zorlanıyoruz.Eh bir yetkili bize bunları izah eder de inşallah tatmin oluruz...

(Ahmet Ersöz)

Gelecek gelmiştir geleceği gelecekte değil şu anda görmelisiniz.Kim bizi idare ediyor sizce? Hepimiz kontrol altındayız Hem de George Orwell'in 1984 kitabındaki büyük kardeşinden binlerce milyonlarca hatta milyarlarca kez daha beter kontrol altındayız.Bunu bize baskı uygulamadan başardılar tabii bildiniz akıllı telefonlar başta ve akıllı olan bütün yazılımlarla kuzu kuzu.

(Hasan Mullaoğulları)

Kurban Gençlerimiz:

18 yaşından küçük çocukları uyuşturucu içer diye yakalıyoruz.Sorun yok tabii. Bir defa da olsun çocuklarımızı zehirleyen esas oğlanlar da yakalasa ya!

Gazetelerde 18 yaşındaki çocuklarımızın resimlerini değil,Baronların resimlerini görsek ya!

4 tane Anayolu olan ! Kuzey tarafı deniz,Güney tarafında Sınır olan Küçücük bir ülkeyiz!

Bu kadar küçük bir ülkede gençlerimizi zehirleyen soysuzlar nasıl bulunup yakalanmaz?

Bu rezilliğe, gençlerimizin mahvolan yaşamlarına kim dur diyecek?

Kimbilir bugün kaç çocuğumuz daha uyuşturucuyla tanışacak...Kaç aile daha bu acıyı yaşayacak...

Seyretmeye devam...

(Eralp Şerifoğlu)

Spor haber siteleri da buldu yolunu. “Fenerbahçe sonunda imzayı attırdı” diye mesaj geliyor. Wilshere mı geldi diye haberi açıyoruz bir da ne görelim Volkan Demirel yeniden imzalamış... Bir tık daha fazla almak için insan 25 Milyon kişiyle akraba olur mu be arkadaş...

(Mehmet Ekin Vaiz)