Güzelim ülkemde aynı anayoldan mobilya mağazasına yol verilir ama binlerce insanın yaşadığı siteye tel örgü çekilir. Eğer anayola giriş çıkış tehlikeliyse herkese eşit olunsun.

(Ziya Emir)

2018 yılı Türkiye'den Kıbrıs'a verilen bütçe 2 Milyar 180 milyon TL = 473 milyon Dolar O kadar çok şey yapılıyorsa..! Proje yapıp alsınlar bu parayı.. Hem para var, hem istiyoruz ama proje sunamıyoruz. Beceriksiz yöneticilerin faturasını da başkasına kesmek olmaz herhalde..

(Oktay Güney)

Yaz, bitmek bilmez düğünler, gelinler, damatlar, ayrılıklar, dedikodular, ıvırlar zıvırlar. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen koskoca üç ay. Cinnet sıcaklar, elektrik kesintisi, sivri sinekler, küp düşenler, ter kokulu insanlar. İncecik elbiseler, şortlar, parmak arası terlikle geçirilen aylar. Deniz kokusu, şezlogda okunan kitap. Buz gibi bira, Yaz, kesilen biletler, hazırlıklar, şapkalar, gözlükler, tatil hazırlıkları. Dinlenmek, kestirmek, öğle uykusu. Salaş giyinmek, kuaföre ara vermek, ıslak saç ile gezinmek. Yalın ayak dolaşmak, serin bir yer aramak. Yasemin kokuları, balkonda yenen yemekler. Gece yarıları içilebilen kahveler, ziyaretler, karpuz hellimle geçirilen bir mevsim.İnsanın insan olduğunu yeniden hatırladığı mevsim.

(Bedia Balses Çeliker)

Kıbrıs'da Barış...

Barış,adamıza hala çok uzak..Bıraktım toprağı taşı,soluduğumuz havayı içtiğimiz suyu bile paylaşamıyoruz...Biz çok karış toprak vermeye razı olsak da,"Yes be Annem" desekde,Rum'un tavrı net.Seni ben yöneteceğim "Ohi manamu ohi" diyor.. Bir 44 yıl daha bekleriz!

Yalnız,ben kendi Vatan parçama baktığımda;

Mahallemde yaşamaya başlayan,

ne idüğü belirsiz,bir evde on kişi yaşayan insanlara,

kendi insanının masasına zehir koymaktan çekinmeyen soysuzlara,

Yaratılan büyük mutlu azınlığa,

Her devrin adamı olan siyasi figürlere,

Parti tanımını vurgun ve kazanç gören çıkarcılara,

Çalandan,soyandan hesap sorulmamasına,

Dağını deldiren,denizini pisleten,

Ormanını koruyamayan,sorumsuzlara,

Çocuğunun okulunda içecek suyu olmamasına değil,Survivor da Bilmem kimin elenmesine daha çok üzülen Acunculara,

Hastahanelerimiz de tıbbi araç gereç yokken, park yerlerindeki araç zenginliğine! ,

Haksız

Kazançlara,işçisini sömüren,üstüne vergi vermeyen yüzsüzlere,

Devlette çalışan, fakat vatandaşına hizmet vermeyen ayrıcalıklı şımarıklara,

Düzenden yararlanan,sonradan gören,kerhane,kumarhane kültürüyle! Yok olan insanlarımıza,

Hayırlı Cumalar deyip,hayırlı hiç bir iş yapmayanlara,

Vatan sevgisini sadece kendini sevmek görenlere,

Kendi gibi düşünmeyene saygı göstermeyen saygısızlara,

Kendi ülkemde aşağılanmaya,besleme görünmeye,göçe, vatan sevgimin,Türklüğüm,ırkımın,kültürümün,yaşamımın,karakterimin sorgulanmasına alışanlara, alışamadım...

Dedim ya,

Anlaşmayı 44yıl daha bekleriz!

Bize Huzur,gerek Huzur...

Barış-mak var mı Huzurla?

(Eralp Şerifoğlu)

Özersay, "Maronit açılımının somut biçimde hayata geçebilmesi için tapu, altyapı ve benzeri konularla ilgili yapılması gerekenler olduğunu" söyledi. Geçen yıldan bu güne, bu işten sorumlu bürokrasi ne yapıyordu? İnsan çıldırası geliyor... Artık lütfen insanlarla dalga geçmeyi bırakın lütfen...

(Mete Hatay)