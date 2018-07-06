Profil fotoğrafımızı karatmak Eylül ve Leyla'yı ve daha nice minik yüreği geri getirecek mi?

Esas olan karanlık yürekleri karanlıklara atmak!

Her nasıl olacaksa?!

Eylül ve Leyla için bir anne olarak derin ve tarifi imkansız bir üzüntü içindeyim ve yine esas olan ve kafamdan bir türlü atamadığım, yüreğime yüreğime ağır bir kaya parçası gibi ağırlaşarak batıp duran "ne zamandan beri insanoğlu bu kadar vicdansız oldu!" sorusuyla memlekete çook uzaklardan bakıyorum!

(Dilek Karazazi Şener)

Bugünlerde hükümeti zayıf göstermek için üretilen dedikodular bana göre temelsizdir. Ancak şurası da gerçek ki bu vartayı sistemi ayağa kaldıracak siyasi iradeye sahip bir hükümet atlatabilir.

(Birikim Özgür)

Sendikamı, siyasi partimi, belli değil. Zaten 20 senedir bu sendikayı sömürenin de ne olduğu belli değil. O yüzden kafa yormayın. Sendikacılık hariç ne ararsan var..

(Tamer Karakaşlı)

Merkezi ceza evi durulmuyor Uyuşturucu, yer sorunu, derken bukez kavga yüksek yerlerde başladı. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars sanırım oralara hakim olamıyor. Mahkumlardan sonra cezaevindeki rütbelilere bu kavganın sıçraması ile küfürlerin bininin bir paraya satılması oralarda durumun ciddiyetini gösterir.

(Taner Ulutaş)





Lute'un görevlendirilmesiyle temennim müzakere süreci yeniden başlar... Bu yolda bizler sürükleyici taraf olmalıyız... Daha hayal kırıklıkları yaşamak istemiyoruz...

(Serkan Soyalan)

Çok uzun zamandan sonra Burger City'nin 444’lü numarasından sipariş vermek istedim. Yönlendirme ile bir bayana bağlandık. Sormadığı bir don numaram kaldı. Adres olarak ne söylemişsem, o neresi bu neresi sorularıyla, soğuk terler akıttım. Zar zor siparişi verip 70 dakika sonra yiyebildik. Yemekle birlikte siparişi yansıtan A4 boyutunda, KDV beyannamesini andıran bir de belge geldi. Öğrendiğim kadar, yanlış değilse, sipariş merkezi Türkiye’ymiş. Oradan cevaplanıyormuş. Oldu olacak burgeri de uçakla yollasalar da Ercan'da görevliyken apronda ağız tadıyla yesem...

(Ahmet Ersöz)