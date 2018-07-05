Hayatıma mal olsa bile hiçbir zaman hakkı savunmaktan, halkın menfaatları için, kamunun çıkarları için sesimi hep yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğim inandığım bir ilke vardır o da "haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır". İnsanlık anlayışım bu benim ,kusura bakmayın kuyruklarına bastıklarım canınızı yakıyorsam.İnanıyorum ki düşüncelerime katılım çok az ya ters geliyor çoğuna yada bu yalaka düzenin saldığı menfaat korkusundan oluşuyor sessiz yığınlar.Bu memlekette çok yolsuzluklar gördük ve de gerekli cezaların verilmediğini de biliyoruz peki kamuoyu vicdanı bu durumdan rahatsız olmuyor mu ?!

(Kubilay Merttuna)

TC de idam cezası için senaryolar başladı...2 dehşet verici olayı paralı medya günlerdir ekranlarda sergileyip, her yere sürükledikleri halkı da İdam talebi ile sokaklarda döküyor.. Reislerine çağrı yapıyorlar..İdam isterik diye...O da yavaş yavaş olacak dedi...Şimdiki senaryo bu... Hazır olun geliyor...

(Necati Özsoy)

“Bu hükümet düşer mi?”

Duyan da bu hükümet düşse “ihtilal” var sanacak (!)

...

Hükümet değişimi bir nevi “geçim”e dönüştü ülkemde!

En olmadık “kredi” meseleleri böyle zamanlarda çözülüyor.

Ya mevcudu "giderayak..."

Ya “gelir gelmez” yenisi...

Yağlı bağlı ayrıcalıklar için “düşen hükümetler”e ihtiyaç var...

Ya da eli kulağında bekleyen partilere...

Çünkü böylesi zamanlarda “gebe” kalıyor siyaset...

Yurttaşlık işleri böylesi zamanlarda köpürüyor.

Kimi başkanların banka hesapları böylesi zamanlar hopluyor, zıplıyor!

Bu hükümet düşer mi?

Kim bilir sizin payınıza ne “düşer”!

(Cenk Mutluyakalı)

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği'nin görev, yetki ve sorumlulukları nelerdir?

Memlekette sürekli biten inşaat firmalarını denetleyen var mı?

Bu firmaların düzgün işleyip işlemedikleriyle ilgilenen var mı?

Yoksa vatandaşların saf saf kazıklanması kimsenin umurunda değil mi?

... "O kadar saf salak olmasaydı o kişi de" mi deniliyor!?

Şirketlerin yapılan sözleşmelere uymaması halinde mağdur kime başvurmalı?

(Sevdiye Gökaydın)

Malum 10 Temmuz Türkiye cumhur reisi Haspolat’taki cami açılışı için adaya geliyor...Düşünüyorum da acaba Ercan’dan gelirken Haspolat Hamitköy yolu güzergahı çukurlu çökmüş yol çizgisi olmayan orta refüjlerde çıkan ot ve ağaçları seyrederek mi gelecek yoksa direkt havaalanından helikopterle camiye mi inecek...Ne dersiniz arkadaşlar düşünceleriniz nedir bu konuda

(Uğur Pars)

Karanlık düşünceler karanlıklar yaratılarak değiştirilmez. Her tarafı aydınlatalım ki karanlık düşünceleri olanlar aydınlığın içinde boğulsunlar.

(Serkan Özalan)