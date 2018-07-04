2015 yılında UBP’de Genel Başkan Hüseyin Özgürgün'e karşı muhalif aday çıkan Nazım Çavuşoğlu, Ersan Saner, Zorlu Töre, Ersin Tatar, Oğuz Ceyda ve Ünsal Üstel o dönem Genel Başkanın değişimi için birlik olmuş ve bunu başaramamışlardı Ve yeniden tarih tekerrür ediyor... Kasım ayında gerçekleşecek olan kurultayda Genel Başkan Hüseyin Özgürgün'e karşı muhalif olan Faiz Sucuoğlu, Sunat Atun, Hasan Taçoy ve Ersin Tatar bu yarışta ne kadar başarılı olur olunmaz bilinmez ama bir gerçek var ki bu kadar çoklu bir seçimin kazananı olmaz..

(Deniz Gürgöze)

İrfan Usta, Kıbrıs'ın son usta terzisi. Osman amca sağlık nedeniyle emekli olunca, bu mesleğin tek ustası o kaldı. Eğitimdeki ve ülkedeki en büyük eksiklik bu gibi sanata önem vermemek, insan yetiştirmemek. Meslekler bir bir yok oluyor. Kumaşçılar da her halde yakında kapanır, eee takım dikecek usta terzi yoksa kumaşı ne yapalım!

(Şevket Öznur)

Lütfen Dikkat

Yapılan araştırmalara göre, çocuk ve ergenlere yapılan cinsel tacizlerde, tüm istismarcılar erkektir. Cinsel istismarcıların çoğunun mağdur olan çocuk ve ergenin aile üyelerinden, akraba veya tanıdık kimselerden oluştuğu saptanmıştır. En sık kız çocukları istismara maruz kalmakta, artan yaşla birlikte istismara uğrayan kızların oranı artmaktadır. Cinsel istismarcıların eğitim düzeyinin düşük olması, evli olmama ve madde ve/veya alkol kullanım öyküsü oranının yüksek olduğu izlenmektedir.

(Hatice Özler Şahin)

Ma ne zanedersiniz be arkadaşlar ? İdam gelirse bıçak gibi kesilecek bütün suçlar ? Bu caniliği yapan yaratığın acaba ne ceza alacağım diye düşündüğünü mü sanıyorsunuz?

(Gürcan Topukçu)

Bu hafta sanırım hükümet bir türlü ilerleyemeyen Maronit açılımıyla ilgili bazı adımlar atacak. Bu açılımın bugüne kadar gerçekleşememesindeki en büyük rolü maalesef gönülsüz Kıbrıs Türk bürokrasisi oynadı. Bugüne kadar, düşünemeyeceğiniz, kulaklarınızla duysanız bile inanamayacağınız özürlerle ve korku senaryolarıyla her aşamada siyasetçilerin adım atmasını engellemeye çalıştılar ve büyük bir ihtimalle yine çalışacaklar. Gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz...

(Mete Hatay)

Güney Kore bile vicdani ret için süreci hızlandırdı, biz hala 'ama nasıl olacak' konuşmasındayız, İngiltere'de yüz kusur sene önce yasallaştı, son direnen Güney Kore idi, o da gitti, bakalım bizimkiler son kimi bekleyecek!

(Murat Kanatlı)