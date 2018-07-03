Araba plakalarımız AB standartlarına uydurulması için Bakanlık Ocak 2019'a kadar müddet vermiş yine. Keşke bu AB hassasiyetimizi yol güvenliği için de geliştirebilsek. Lefkoşa'da örneğin, çizgisi görünür olan, direkli sarı ışıkla sürücüleri uyaran bir tane yaya geçidi bile yok. Bu Ulaştırma Bakanlığı'na ait bir görev mi, yoksa bu görev Belediye'nin sorumluluğuna mı ait? Bilemiyorum ama birilerinin buna el atması gerekir. Ana yollardaki ışıkların lambalarının yarısı yanmıyor, kedi gözleri keza. Çemberler sorunlu, polis devriyeleri yok denecek kadar az; çocuklarıyla kemersiz bir şekilde seyahat eden sürücülere caydırıcı ceza yok denecek kadar az; patlak eksozlarıyla ses ve hava kirliliği yaratan araçlar rahat bir şekilde trafikte fink atıyorlar; yollar ralli yapan kamyonlara dolu; ehliyet ise dünyanın en pahalı ehliyeti 900 lira. Bütün bunlar dururken böylesi bir naylon konuyla vatandaşın cebine yönelinmesi abesle iştigal etmekten başka birşey değil. Tuttuğunu koparan Bakanımızdan daha önemli konulara enerji ve mesaisini harcamasını özlemle bekliyoruz. Örneğin artık "never ending" bir hikayeye dönüşmüş havaalanı inşaatının bitirilmesi, Kanser olmuş Mağusa Limanı'na el atılması gibi.

(Mete Hatay)

Kıbrıs'ta hasta önceliği... 1)Komşu/aile tavsiyeleri, Google, evdeki ilaçlar 2)Eczane... 3)Laboratuar/tahlil (Sonuçları whatsApp-viber üzerinden doktorla paylaşma)... 4)Doktor

Dünyadaki hasta önceliği...1)Doktor... 2)Laboratuar/tahlil... 3)Eczane

(Okan Dağlı)

Hay ben sizin yurttaşlık politikasızlığınıza ne deyim. Has Halis KKTC 'li olan bir gencimiz yabancı uyruklu eşi için 3 ay önce evliliğinden 2 yıl sonra yurttaşlık için (eşinden kaynaklanan) müracaatını yapıyor HALA arayan soran yok. Bu iki genç hayatlarını idame ettirecek yuvayı almak için Bankaya müracaat ediyor müşteri temsilcisi eşinizi kabul edemeyiz TÜRK vatandaşı değil diyor. Sırf yurttaş değil diye ev alma, geçinme, annenle otur , senin hayatın olmasın... Bu mu yani gençlere yaşam hakkı olmayan KKTC'den sevgiler KKTC İçişleri Bakanlığıişleri Bakanlığı

(Çiğdem Aydın)

Barış abi "despot" dedi, yadırgadım.

Arabaların deposundaki benzini kontrol etmek iddiası elbette rezillik!

Pratikte mümkün değil zaten...

"Reklam" etmişler.

Akaryakıta el koymak “despotluk.”

Peki 1 milyon 450 bin dönüm toprağa el koymak ne o zaman?

Ha o "Kıbrıs sorunu" değil mi...

Sevsinler!

Derinya (Ay. Memnona) plajına, yanına bir Kıbrıslı Rum’u da alıp gider misin, Barış abi?

Bu kararı veren “despot”lar, bu topraklarda ırkçılık da neymiş görsünler(!)

(Cenk Mutluyakalı)