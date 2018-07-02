Eşimle akşam yemeği yemeye gittim reklam olmasın ismi önemli de degil gittiğim yerin. Hatta işyerinin ortağı olan arkadaşımın tavsiyesi ile gittim. Yer süper masalar boş bizden başka yabancı oldukları belli olan bir aile var sadece.masamıza çok sempatik pozitif enerji saçan genç bir kız baktı.Yaptigi işin hakkını veriyordu yani.Diger masalar boş olunca bu genç ve sempatik kıza adını sordum.AYKIZ dedi.Ismi benim ve eşimin çok hoşumuza gitmişti.Bunu kendisine de söylediğimizde,gözlerinin parladığını gördüm.Kendisinin de ismini sevdiğini itiraf etti.Sohbeti derinleştirdik. Nereli olduğunu annesinin babasının kim olduğunu derken halen öğretmenlik yapan bir baba ve mahkemede çalışan bir annenin çocuğu olduğunu öğrendim. Çok rastladigim birşey değildi bir bayanın garsonluk yaptığı. Özellikle de Kıbrıs lı bur kızın. Okula gidip gitmediğini sorduğumda yüz ifadesi değişti. Kısa bir süre de olsa gözlerinde bir hüzün gördüm. Çok beklemedi. Başladı anlatmaya.Abi dedi ben tıp 'ta kullanılan röntgen cihazı, tomografi cihazı ve MR cihazlarını kullanabilen bir teknisyenim. Bunu duyunca benim hayret ettiğimi ister istemez değişen mimiklerimden farketti. Garip değil mi abi diye arkasından patlattı bu soruyu. Tabi ki garip dedim.Abi bu ülkede hiç umidim kalmadı. Derken de gözleri biraz buğulandı. Bir çok özel hastanede bedava bu işi pratikte de öğrenebilmek için para almadan staj yattım. Dedi. Bu da yetmedi devlet hastanesinde de bedava aylarca çalıştım. Dedi. Iyi ki yemeğinin yarısını yemiştim. O anlattık sonra benim içim burkuldu. Belli etmemeye çalıştım. Bütün bildiğin hastanelere mesleğim ile ilgili başvuru yaptım. Hepsine 13 adet CV mı verdim. Yanıt bile alamadım.Bu işlerde torpilin yoksa olmuyor be abi. Ben de öyle olduğunu biliyordum.Ama O na söyleyemedim. Sadece biraz sabırlı olmasını tavsiye edebildim. Ailem böyle bir işte çalışmama çok karşı cıktı. Ben dinlemedim. Ve gördüğünüz gibi çalışıyorum.Okul bitirmiş mesleği olan biri olarak artık annemle babamın omuzlarından inmek istiyordum.Ümitlerim az ama bekleyeceğim dedi. Arkamızdaki masaya eli yüzü düzgün bir bey oturdu. Hemen o'nun yanına gitti. Bizim ilk geliş anınızdaki

Sempatikliğiyle. O beyefendi de adını sordu. Gururlu bir şekilde AYKIZ dedi. O beyefendi de çok güzel bir ismi olduğunu söyleyince yan gözle bana baktığını gördüm. İlerleyen saatlerde yandaki masaya oturan adamla sohbete başladık. Bursa da mobilyacı olduğunu Kıbrıs ta müşterileri olduğunu bu yüzden geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Bir ara ceviz macunu diye birşey var yarın da dönüyorum nasıl bulurum dedi.Hemen telefona sarıldım. Beni nasıl bulacağını söyledim. Sabah ilk isim ceviz macununu almak oldu. Dediği saatte geldi. Aldığım ceviz macununu verdiğimde adeta oyuncak alınmış bir çocuk gibi sevindiğini gördüm. Vedalaştık. Bir dost kazanmanın sevinciyle. Benim aklım AYKIZ daydı. Ülkemin gençliğinin canlı örneğiydi. Daha ne çok AYKIZ lar güzel ülkemde bu durumda. Çok olduğundan eminim.

(Metin Delideniz)



Derinya Kapısı’nın açılması için öngörülen tarih 1 Temmuz’du ancak Türk tarafı üzerine düşeni yapmadı. Şimdi başka tarihlerden bahsediliyor. Bu koşullarda kapı değil 1 Temmuz, yıl içinde bile açılmaz.

HENÜZ ÇOK İŞ VAR... Türk tarafı sadece asfaltlama yaptı. Askeri bölgenin dikenli telleri tamamlandı. Polis ve sivil memur münhali henüz yapıldı. Elektrik konusunda halen ihaleye çıkılmadı. Kabinler, jeneratörler, park yeri ve kaldırımlar, yani daha çok iş var

(Okan Dağlı)

Bu ülkede sabah uyuşturucu ile mücadelede aksam da masa da 4 şişe içki ile keyif fotoğrafları paylaşan sendikacı müsvetteleri olduğunu biliyor muydunuz?

(İzzet Türkmen)

Benzin depolarının kontrolü meselesine ;

* İki ayrı ülke mantığıyla bakılırsa , üreticisini, tüccarını korumak adına 'Doğru'

* Kıbrıs Cumhuriyetinin ayrılmış ve halen masada müzakere eden iki toplumu gözüyle bakıldığında, 'Yanlış' uygulama olduğunu söyleyebiliriz.

Umarım kuzeyde böbrek nakli olan bir Rumun ,sınır kapısında böbreğine , güneyde tüp bebek yapan bir çiftin de bebeğine el konmaz ileride.Diktatörlük ve faşistliğin hortladığı bir dönemde dünyada ve bölgede huzur aramak ,çölde şiş kebap ve rakı bulmakla orantılıdır…

(Ahmet Ersöz)