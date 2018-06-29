Niye kalkınamadığımızı az çok anladım arkadaş!

Geçen gün İstanbul’a gidecektim havaalanından uçağa bindim. Uçakta hostes gazete dağıtıyordu. Hostese "Akşam" verir misin? dedim.

Hostes "yok" dedi.

O zaman "Sabah" ver dedim.

Hostes "terbiyesiz" dedi.

O zaman "Haftasonu" ver, deyince Hostes uçak güvenliğini aradı.

Fırsattan istifade hostese; hiç olmazsa bir "Posta" ver dedim. Ve uçaktan indirdiler havaalanında bekliyoruz bakalım.. Bu ülkede gazete okumak bile zorlaştı. Okumayınca da tabii ki kalkınamayız.

(Ahmet Ersöz)

Sayın Anastasiadis " Kıbrıslı Tūrkler önce bir karar vererek Ankara ile göbek bağlarını koparmalıdır" demiş. Anlamıyorum yahu. Bu adamın yanında " Biz kuzey kıbrısı ambargo altında tuttukça bu mümkün değildir" diyecek aklı evvel bir Helen evladı yok mu o tarafta?

(Bülent Dizdarlı)

1 Temmuz'da gecikme için tüm Mağusalılara kim açıklama yapacak?

Kıbrıslı Türk tarafının gecikmesinden dolayı ve verilen sözü tutamadığından dolayı sorumluluğu üstlenip kim özür dileyecek ?

(Okan Dağlı)

Güneydeki aklı kısalar bunu rutin yapmakta, içi boş bir tehdit sallar, bir kısım çok ihtiyatlı, kırılgan Kıbrıslı Rum bundan etkilenir ama sonra süreç eskisi gibi devam eder, son örnek kuzeyden benzin almak! Pratikte uygulaması var mı? İspat nasıl edilecek? Yüzlerce araca test yapmak mümkün mü? Bunun bütçesi var mı? Hiç bunlar konuşulmaz, Kıbrıslı Rum gazetecilerin idareyle ilgi dalga geçen yazıları yayınlanmaz ama manşetler Rumlardan gene hain planlar ile çıkılır.. Denesin gümrük Dairesi, ilk cezayı yazsın, bakın bakalım neler olacak.. Komik bir ülke, bir kuzey, bir güney gümrükte önlemler(!) alıp sorun çözeceğini düşünür, Ikea güneyden kuzeye taşındı, tedbir?! Komiksiniz milliyetçiler, çook komik, hem de dini dili fark etmeksizin komiksiniz.

(Murat Kanatlı)