Partilerin, üyelerinin kime oy vereceğinde rol oynama gücünü yitirmesi yanında partililerin parti yönetim kararı dışında bağımsız aday olmalarının önüne geçilemediği gibi bazı yerlerde parti rızası sağlanarak bağımsız olanlar parti kararıyla desteklendi. Partinin kararı değil, adayların talebi oldu

(Emin Akkor)

2014’te CTP adayı 5 bin 708 oy almıştı. 2013’ün yerel seçiminde ise CTP oyları 7 bin 33’tü. 2014’te CTP’den Harmancı’ya (ya da diğer adaylara) bin 325 oy kaymıştı.

Yani daha yalın ifadeyle 2013-2014’teki CTP oyu 6-7 bin civarındaydı.

Peki bu 6-7 bin oy 2018’de nereye gitti?

Söylenenler gibi Harmancı’ya mı gitti yoksa sandığa gitmeyenler oldu mu?

Her ikisi de!...

(Mert Özdağ)

Özel sektörde sendikalaşmanın ilk ciddi adımları gelecek hafta içerisinde Çalışma Bakanı Zeki Çeler, ekibi, Basın-Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nin emekleriyle meyvesini vermeye başlayacak... ortada samimi bir duruş vardır... konu netleşince daha detaylı bilgi gerek bakanlık, gerekse de bizler tarafından kamuoyu ile paylaşılacak... şimdilik şunu söyleyebilirim ki, atılacak bu adımla bir taraf kaybetmeyecek aksine iki taraf da kazanacak... sektörümüz açısından büyük öneme sahip bu çalışma netleşince her şey daha güzel olacak..

(Ali Kişmir)

Çok değerli Mehmetçik belde halkı,yapılan belediye başkanlığı seçiminde çok az oy farkıyla seçimi CTP Belediye Başkani Adayı Cemil Sariçizmeli kazanmıştır. Kendisini kutlarım. Bu seçim sürecinde yanımda olan tüm sevenlerime, bana oy veren vermeyen herkese Kumyalı, Bafra, Balalan, Pamuklu, Mehmetçik ve Çayırova’ya teşekkür ederim. Unutulmaması gerekir ki, UBP'den rant sağlayanlar, menfaat alanlar, çıkarcılar UBP'ye kazık attı bize değil, derhal UBP'li menfatçileri ihraç etmeli. Meclis üyesi adaylarımız, resmiye Gürtop,Muhlis Ağcabay,Abide Selvili,Yusuf Aygün,Ali Bulut, Suheyla Özturk ve Aziz Aras kardeşlerime, teşekkürler.Bir takım halinde yola çıktık,kalecimiz iyi ,defansımız iyi, orta saha iyi, forvet iyi ,ama içimizdeki çürük elma kendi kalesine gol atıyor. Tüm takımın emeğini çalıyor,4 yıl sonraki ayni senaryoda başrolde bizler varız. Herkese tekrardan sevgiler (kişiliğinizi satmayınız bir tavsiye)

(Cenk Harbay Şeren)

AKP bir sonraki seçinin çalışmasına geçti, eğer bunu kavrayamazsak, seçime bir kaç ay sokakta güzel miting yaparak seçim kazandığını düşünmeye devam ederiz.. benzer politikaların Kıbrıs'ın kuzeyinde de yapıldığı ortadadır.. bunun adı da bellidir, rızanın imalatıdır, sorunun zorla çözüldüğünü düşünmeye devam edebilirsiniz ama rıza gösterilmesini sağlamak çok daha etkili ve uzun sürelidir... Kıbrıs'ın kuzeyinde de "napalım, TC verir" diye başlayan cümleler gösterdiğimiz rızanın kelimelere bürünmesidir... Rızaya karşı her alanda örgütlü itiraz bu nedenle değerlidir, oturduğun yerden şikayet değil, eylem halindeki örgütlü itiraz değerlidir...

(Murat Kanatlı)