Kaç gündür bazı kişiler Sosyal Medyada "Hazmedeceksiniz. Demokrasiye saygı duyacaksınız" gibi lakırtılar ortalığa saçmakta.

Bakın arkadaşlar. Kazanan sol da olsa sağ da olsa ,faşist veya yobaz da olsa hakkıyla kazandığına inanırsam ,benim için sorun olmaz.Oradaki halka saygı duyarım.Ancak oralarda eğer korku imparatorluğu, tehditler, kavgalar,entrikalar,ali cengiz oyunları,sorgusuz suailsiz,sebepsiz hapse sokmalar vs. varsa ve bunlar aleni tüm dünyanın gözleri önünde oluyorsa ,kusura bakmayın ama aklı başında kimse bunları hazmetmez.Siz hazmet diyenler belki kısa gün karıyla bunları görmezden gelebilirsiniz.Ancak ileride bu ülke bugünden çok daha karanlıklara büründüğünde ve mağduriyet yaşadığınızda , sözünüzün arkasında durup ,ağlayarak hazmetmeyi sakın unutmayın...

(Ahmet Ersöz)

İlkokulda 4 ve 5. sınıfta İngilizce dersleri gördüm...

Ortaokul ve lisede GMTMK'da 35 saatlik haftalık ders programımın 21 saati İngilizce'ydi...

Ardından DAÜ'de İngiliz Dili Edebiyatı ve sonrasında İngiliz Dili Eğitimi okudum, üniversitenin son yılında Tercümanlık dersleri aldım... Eğitim Bilimlerinden Master dersleri aldım...

DAÜ Hazırlık Okulunda stajımı tamamladım... İngiltere'yi özellikle yaz dönemlerinde çok ziyaret ettim...

Şu an bir haber ajansı için sözde İngilizce/Türkçe, Türkçe/İngilizce çeviriler yapmaktayım.

Bildiğim İngilizce'nin, İngilizcenin sadece %25'i olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani %75'ini henüz keşfetmiş değilim.

Şu "30 SAATTE İNGİLİZCE" nedir arkadaş? Bir türlü kafam almadı.

Anlayan biri bana anlatabilir mi?

(Raif Uzkan)

Kimisine mal beyanlarının üzerine gidiyor oluşumuz DOKUNMUŞ!

Kimisine dokunulmazlıkların kaldırılmasına dair duruşumuz;

Kimisine müşavirliği kaldıran yasayı geçirmiş oluşumuz;

Hatta kimisine seçim harcamamızı ve bütçemizi düzenli ve şeffaf biçimde açıklıyor oluşumuz!

Statükonun en temel savunucusu durumuna gelenlere belli ki çok dokunuyoruz!

Hiç aksini düşünen olmasın, daha da dokunacağız.

(Kudret Özersay)

Siyaset tek başına kirli ya da çirkin değil ki!. insandır her yeri kirleten. Herkes kendi içini kontrol etsin.

(Bedia Balses Çeliker)

Sen yarışa çok iyi hazırlanın. Performans üst seviyede. Umutlusun! Yarışa katılıyorsun ama kazananın gerisinde kalıyorsun.

Çünkü sen koşarken, o yarışa motorla katılır. Yarışı kuralları koyan kazanır...

(Eralp Şerifoğlu)