Bir yolculuktu bizimkisi... Daha iyi bir Mağusa için çıktığımız bir yolculuktu... Ekip arkadaşlarımızla omuz omuza Mağusamız için bu yolda bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, başımız dik yürüdük. Mağusa kazanacak dedik. İsmail Arter ile Mağusamız kazandı. Mağusa Birlik’te güzel dedik... Birlikte büyük bir başarıya imza attık...

Her yaşanmışlık yeni bir deneyimdir. Her yeni gün yep yeni şeyler öğretir insana. Bu seçimi de böyle değerlendiriyorum. Hiç tanımadığım insanlarla tanıştım, kucaklaştım. Dostlar kazandım, iyi insanlar biriktirdim.

Bu süreçte şahsıma inanarak, güvenerek destek veren tüm Mağusa sevdalılarına sonsuz teşekkür ediyorum. Şahsım kazanmamış olabilir ama Mağusa kazandı biliyorum. Şimdi yeni bir dönem başlıyor... Tüm arkadaşlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum

(Feriha Yiğittürk)

Özel de beldemiz, genelde ülkemizin geleceğine yönelik yapılan 2018 yerel seçimlerinde, aday olduğum Serdarlı Belediye başkanlığı adaylığımda, her zaman yanımda olan başta ailem olmak üzere, desteklerini hiç esirgemeyen, yakındaki ve uzaktaki meslektaşlarım, dostlarım, arkadaşlarım ve çaldığım her kapıda beni güler yüzle karşılayıp misafir eden, düşüncelerimizi paylaştığımız belde halkımıza, en içten duygularım ile teşekkür ederim.

Benim için çok verimli bir seçim dönemi geride kaldı. Bölge halkımız yanında, bölge dışında yaşayan insanımızı da tanıyıp, düşünce ve vizyonumuzu paylaşma fırsatı yakaladım. Dağarcığıma birçok dost ve düşünce doldurdum. Gönül isterdi ki, hedeflediğimiz bu görevi alarak, özelde beldemiz genelde ülke halkımıza hizmet etme şansı yakalayabilelim.

Görevimiz bitmedi, dört yıl önce verdiğim sözün arkasında durarak çıktığın bu yolda, yine söz veririm ki, üstüme düşen her görevi yapmaya devam edeceğim. Onurlu ve dik duruşumla, düşüncelerimle, seviyemi ve saygınlığımı kaybetmeden temiz bir siyaset yaptığıma inanarak, huzurlu bir şekilde yoluma devam ederken, kendi beldemiz başta olmak üzere, tüm beldelerde seçimi kazanan arkadaşlarımızı tebrik eder, görevlerinde başarılar dilerim.

Seçim sürecinde ortaya koyduğumuz vizyon ve projelerin değerlendirilip geliştirilmesini ve bölge halkımızın hizmetine sunulmasını temenni ederken,benim düşüncelerime ve projelerime inanarak oy veren seçmenlerimden özür diler teşekkür ederim.

Sevgi saygı ve hürmetlerimle

(Özel Pınardan)

Kabullenmeye başlarsanız tüm sanrıların, halüsinasyonların %50'si bitiyor zaten...

Bu adam ölene, ya da kendi isteğiyle görevi bırakana kadar Türkiye'nin başında olacak.

Daha 2023, 2053 ve 2071 hedefleri var...

Ben bunu kabullendim, siz de kabullenin; bakın ertesi gün her şey daha güzel olacak sizin için...

(Raif Uzkan)

Meral Akşener bir mülakatında Erdoğan'ın hangi rakibi seçeceğini çok iyi bildiğini söylemişti. Erdoğan bu defa da İnce'yi seçip Akşener'i kampanyası boyunca unutturarak sağ oyları konsolide etmeyi başardı. Demirtaş'ın oylarıyla İnce patlama yaptı ama bu arada Akşener'in kaale alınmamasını sağladı ve MHP'nin oylarının korunmasına ve İyi Parti yerine Cumhur ittifakında kalmasını başardı. Erdoğan İnce'ye bilerek alan yarattı. İnce parlarken, sağ oylar Erdoğan'ın arkasında konsolide oldu. Erdoğan her ahhh bu CeeHeeePeee dediğinde ve onlara eski CHP'yi hatırlattığında, sağ oylar MHP ve AKP'de toplandı ve onlar için ehveni şer hale geldi..

(Mete Hatay)