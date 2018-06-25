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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi
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Bu kamyonlar yollarımıza göre değil. Zaten kimse denetlemiyor. Ehliyetsiz ve vasıfsız insanlar şöförlük yapıyor sonra da hiç suçsuz insanları öldürüyorlar. Dumperli kamyonların trafikte seyretmeleri yasaklanmalı, esas suç bu kamyonların yollara çıkmasına izin verenlerdedir.

(Metin Gültekin)

Tüm düzeni niye bozmaya çalışıyorsunuz.Çalışanlar sizin maskaranız değil.Zırtın pırtın mesai değişmez.Dairelerin başlarında ki yetkillerin işlerini layıgı ile yapmadıgına da ınanıyorsanız,tüm dairelere parmak izi makinesi taktırırsınız , kim zamanında gelir veya gelmez görürsünüz.Kurunun yanında yaş olanıda yakma niye.Bir tarafa şirin görüneyim diye yapılan bu açıklamalar mide bulandırmaya başladı.

(Serkan Özalan)

Sözler verildi. Oylar kullanıldı. Saat 6.00dan sonra sandıktan çıkmayı başaranlar. Bakalım sözlerinin ne kadarının arkasında duracak. Halkımız ne kadarını hatırlayıp oyuna sahip çıkacak sorgulayacak. Şimdiden tüm halkımıza atılan her oyun hizmet olarak geri dönmesi temennisi ile. Asıl olan renkler ve kişiler değil, gerceklestirilen icraatların toplumun genelinin menfaatine olmasıdır.

(İzzet Türkmen)

“Urumlar haklıdır”denilecek… Ve asıl haksız olduklarında bu iddia edilip, kendi tarihini bilmeyen kara cahil entelektüel rolü oynanacak… Böylece Anastas insafa gelip, Kıbrıs’ta Barış’ı artık engellemeyecek, sanılacak!

Türkiye’den gelen hiçbir şey beğenilmeyecek. Bunun nişanesi olarak, Türk dili bile doğru dürüst bilinmeyip, imlâ kurallarından bile habersiz, kör kütük olunduğu, şan olsun diye ortaya dökülecek… Bilindiği iddia edilen İngilizce da Cockney olacak…

Hazretin insanları “üstün olanlar” ve “aşağı olanlar” diye ikiye ayırdığı bilinmeyecek, çünkü “zaman kitap okuma zamanı değil” ama sosyalistlik, barışçılık adına Nitzche aforizmaları paylaşılacak, nette var…

Velesbit sürülecek, İngiliz Kraliçesi’nin işe metro ile gittiği iddia edilecek, zamanında o zamanın parası ile her sene 15 bin pound zarar ettiği ve paranın da köylere konan vergilerle karşılandığından dolayı kapanmak zorunda kalındığı bilinmeyecek ama Mağusa’dan sabah çıkıp, Evrihu’ya gece vardığından bihaber, tren istenecek… “Avrupa’da öyledir”!

Hanımın maaşı Kombos’a bağlanılıp, bir mersendescik edinilerek, trafikte dolaşan arabaların %30’u lüks Alman arabası iken, Almanya’dan da maddi destek istenecek ki Merkel size “Allah bana ben de size, başka kapıya” diyebilsin…

Bir köpecik edinilecek ve it çocuktan daha çok sevilir numaraları yapılacak. Suriyeli, Somalili Iraklı çocuktan da daha çok sevilecek yani, harbiden…

Google’dan Doktora yapmaya çabalanılacak. Bir tek kitap adı bulunmayan kaynakçalarla tez yazılacak…

Otçu olunacak… Uyarsa, hap da keser!

Her türlü cinsel çeşitleme yeni ve batılı sanılıp, övülecek ve denenecek! Denenince da hoşlaşılacak.

Fikir özgürlüğü diye barlarda toz dumana katılacak, ama farklı kim konuşursa, öyle bir vaveyla çıkarılacak ki farklı olanlar, şerrinden yılıp, konuşmaya korksun.

En ünlü lâfı “İki üç daha fazla Vietnam” olan, “ölüm mitralyoz sesleri arasında gelecekse, hoş geldi” demiş bulunan Ché’nin posteri göğse asılacak ama “vicdani red”ci de olunacak…

Eksiğim varsa, bayram kafası ile yazmama verin… Ve yaptığım iyiliği de bilirseniz bilin… Bunları yapın, ondan sonra da sizi neden Canterbury Piskoposu atamaz diye İngiltere Kraliçesi’ne kızın, hakkınızdır…"

(Nazım Beratlı)

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