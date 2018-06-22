CTP'nin yolsuzluk iddiaları konusundaki tavrıyla ilgili şüphe yaratılmaya çalışılıyor. Oysa CTP'nin dokunulmazlıklar konusunda da, mal bildirimleri konusunda da tavrı net: Savcılıktan gelecek (kiminle ilgili olursa olsun) tüm dokunulmazlığın kaldırılması taleplerine olumlu oy verilecek. Mal bildirimleri konusunda da yasal prosedür harfiyen uygulanıyor, uygulanacak. Bu arada bu işlemlerin siyasi malzeme yapılmasına da, siyasileştiği iddiasıyla bir şeylerin üstünün örtülmesine de fırsat verilmeyecek.

(Tufan Erhürman)

“Eski Başbakan’ın banka hesabıyla ilgili makaleni on binden fazla insan okumuş” dediler.

Okumuş da ne olmuş?

Bir başbakanın hesabında 31 dakikada 4 milyon 131 bin TL para hareketi oluyor.

Ve halen Meclis’teki zarflar açılmayacak mı, tartışıyoruz.

“Gizlin gizlin” konuşuyor ahali.

Fısıldaşarak.

“Pis işler” bunlar!

Siyasi partiler “bilet” satardı.

Deste deste!

Şimdi başkanlarını satıyor (!)

Siz farkında mısınız, 4 milyon lirayı kazanmak için kaç ömre ihtiyaç var?

Üç defa daha dünyaya gelse bir dar gelirli, beş defa daha gelse…

Yine olmaz, yine olmaz!

İsyanım bu!

(Cenk Mutluyakalı)

Evlilik tekliflerini Facebook'ta paylaşan arkadaşlar, ayrıldığınız zaman da bir karecik isteriz ama...

Gerçi biz onu kapanan hesapların yeniden açılmasından ve ilişki durumunun tekrar "Single" diye işaretlenmesinden anlıyoruz ama ne olur, ne olmaz... Neticede Facebook kötü gün dostudur...

(Mahmut Anayasa)

Dünya Kupasında Danimarka, yani Nam-ı değer "Vikingleri" izlerken hatırladım: Futbol'da en büyük sürprizlerden sayılan başarıyı 1992 Yılında futbolcular "TATİLDEN" gelip, Almanya'yı finalde yenerek Avrupa Şampiyonluğunu elde etmişlerdi.

Efsane Kaleci Schmeichel şampiyonluktan sonra "Hala daha ne olduğunu anlayamıyorum" sözleriyle şaşkınlığını ifade etmişti.

(Eralp Şerifoğlu)