Devlette görevli öğretmelerin okulda ders verdiği ayni öğrencilerine evde veya dersanede özel ders vermesi neyle açıklanır? Devlet o yüzden para vermiyor mu bu insanlara? aynı hocalar sınav soruları hazırlayıp özel ders verdiği öğrencilerini sınava sokmuyor mu? özel derslere, dersanelere akıtılan paralar, at yarışına dönen çocuklar, bilgisiz ama diplomalı kocaman bir ordu.... Bu nereye kadar sürecek böyle...

(Bedia Balses)

KKTC tarihinin en başarılı yöneticisi. UBP abi adamı atamış da atamış... KTHY’yi batıran Fikret Çavuşoğlu, şimdi de CAS’ı batırdı. Maaşları da Fikret Çavuşoğlu ödeyecek.

(Hüseyin Ekmekçi)

Sağlık Bakanı göreve restoranlardaki masalarda hazır duran ketchup mayonez tuz şekere yasak getirin. Zaten millet şişman şeker hastası tansiyonlu kanserli. Müşteri isterse verilsin göz önünde olmasın.

(İsmet Ezel)

DAÜ kız yurdundan eski dostum aradı dedi ki ; " nedir oğlum amber durumlar?"

Dedim ; "aynı be tertip" ..

İnsan her şeyi bir erkek gibi göğüslemek zorunda kaldığını hatırlıyor bazen...

(Amber Avcıl)

Belediye başkan adayları ve meclis üyesi adayları devlet dairelerini gezdi mi? Yoksa gezdi da ben mi denk gelmedim. Neticede en güzel ve temiz vergilerden birini belediyelerine bağlı kamu çalışanlarından alıyorlar.

(Serkan Şah)