Biz ne dediğimizi biliyoruz. Milletvekillerinin mal beyanları, yasanın yetkili kıldığı kişiler tarafından Bayramdan önce açıldı. Orada bu işlemi görmeye, denetlemeye yetkili milletvekillerimiz de var. Bu nedenle bu saatten sonra bir mal beyanını çıkarıp yerine başka bir mal beyanının konulması mümkün değildir. Kimse armut toplamıyor!

Mal beyanı değişikliği yasaya göre ancak gerçekten mal varlığınızda bir değişiklik olursa yapılabilecek olan bir şeydir. Mesela arazi satarsınız, aldığınız parayı gidip bankaya yatırırsınız ve mal varlığınızdaki bu değişikliği bildirirsiniz. Ama bu, önceki beyanı yaptığınız tarihte hesabınızda bulunan parayı bildirmediyseniz, gizlediyseniz, kaçırdıysanız sonradan ona kılıf olarak kullanılamaz. Hangi paranın ne zaman yattığı ve ne zaman neyin bildirilip neyin bildirilmediği herşeyi gayet net şekilde gösterir zaten.

Dediğim gibi herkesin içi rahat olsun. Evrak sahtekarlığı durumu dahil hiç bir şeye izin vermeyiz. Gözümüz bu sürecin üzerindedir...

(Kudret Özersay)

Şu andaki politika 1970’te siz siyah beyaz televizyon izliyordunuz, biz ise 2018 renkli televizyon izliyoruz demeye benziyor. Tren raylarının yapım şekline laf atma gibi.

(Serkan Özalan)

Canım Ülkemden Haberler:

CAS çalışanları işsiz kalıyor..Öğrenciler fuhuşa zorlanıyor..Maganda kurşun yağdırıyor.

Sahiller peşkeş çekiliyor.

İnsanımız trafikte, işçiler inşaatlarda ölüyor.Günaydın!

(Eralp Şerifoğlu)

Bu ülkede bir yerleri yönetmenin ne kadar zor olduğunu az çok hepimiz anladık.. çünkü çoğu zaman etrafın "senden olmayanlarla" örülüdür.. ve malesef uzun yıllar bu ülkeyi yöneten yaygın zihniyet sadece kendinden olanın iş yapmasını daha doğrusu kar yapması önemsedi.. bu anlayışta, kamu yararı hep göz ardı edildi, ötelendi..

Mesela, Lefkoşa belediyesi şehrin havasını bir nebze değiştirecek, turiste, çocuğa iyi gelecek bir trencik projesi yaptı.. ama T izni olmadığı için o trencik 1 sene hazır nazır bekledi.. Neden çünkü kendi etrafındakilere T iznini keyfen dağıtan o zamanki bakanlık belediyeye T izni vermedi.. sadece keyfinden bekletti.. bu sadece küçük bir örnek işlerin nasıl işlediğini anlamak açısından.. zaten, aynı zihniyet daha önce ki belediye yönetimindeyken T izinlerini keyfi biçimde satmış ve belediyenin toplu taşıma yapmasının önünü tıkamıştı. O zihniyet 40 senedir değişmedi ve değişmeyecek...

Pazar günkü seçimde herkes bu ülkenin realitelerini göz önünde bulundurarak, ve elini zicdanına götürerek oy versin. Yoksa takım tutar gibi particilik bizi olduğumuz yerden ötesine taşıyamaz.

(Yetin Arslan)

Gece Kulüpleri Çalıştayı’ndan çıkan rapor özetinden okuduğum uzun vadeli hedeflerde yazılan bir cümleyi buraya alıntılıyorum;

"Uzun vadede seks işçiliğinin ülkemizde yasaklanması veya yasallaştırılması tartışmasının geliştirilerek bir karara varılması gerekmektedir"

13 yıldır proje yazıp yürütüyorum, hayatımda böyle amaçtan ve inançtan yoksun uzun vadeli bir hedef görmedim.

Benim uzun vadeli hedefim insanların seks satın almadıkları bir ülkedir!

Sizin yüreksiz hedeflerinize karnımız tok.

Yeter artık yaşadığımız hayal kırıklıkları! Ya bizimle birlikte çalışıp birşeyleri dönüştürün, ya da zekamızla dalga geçmekten vazgeçin!

(Mine Atlı)