"Denize beleşe girelim" tekerlemesi son yıllarda çok dile getiriliyor.Konu mahkemelere de gitmiş ama halen birçok plajda ücret alınıyor.Sahiller,denizler bizim, ücretsiz girelim güzel de, ne yazık toplum olarak birşeyleri bulduğumuz gibi bırakmıyoruz.Oralarda şezlong,şemsiye,havlu,wc vs. gibi hizmetler verilmekte.Bunların yerine getirilmesi, temizlik,düzen,servis hizmeti veren personeller var.Tabii ki ücretsiz plaj uygulamasında,bu hizmetleri almak veya yeterince yararlanmak pek mümkün olmuyor.Oradaki restorantlara da para bırakan yeterli vatandaş da olmuyor. Evinden yiyecegini ,içeceğini getiren çok.Hele bu ekonomik krizde,kim nereden kurtarırsa.Öte yandan plajlara giden vatandaşların ne yazık ki kayda değer kısmının çevre bilinci yok. "Bulduğun gibi bırak" veya "olması gereken gibi bırak" mantığı birden kaybolup , birdaha oraya gitmeyecekmiş gibi tahribatta bulunup , sorumsuz ve umursuz bir şekilde oradan ayrılabiliyor.Tuvallette yere işeyenden,şezlongu sigarasıyla yakana,şişesini kayalara fırlatana, çöpleri yere atanına kadar her türlüsü var.Bir de bedava olan plajlarda ,insan ayrımı yapmak beni huzursuz etse de,bir gerçeği kabul etmek gerekir ki her türden insan oralara girebilir.Bu da farklı problemleri doğurur.Burada esas tartışılması gereken konu ,bedava olsun olmasına da temiz,düzenli ve güvenli bir ortam sağlanabilecek mi? Bunları devlet mi sağlayacak yoksa hayrına oradaki işletmeler mi?

(Ahmet Ersöz)

Zamanında biz de club işlettik, siz içeride içip, dans edip eğlenirken, bu adamlar sizin ve mekanın güvenliği için sıcak, soğuk demeden en az 6 saat kapıda bekler, mekanı ve insanları gözler... Sadece su içer, belki ayaküstü bir de sandüviç yer... Ne için...??? Sizin içtiğiniz iki içki parasına... Birçoğunuz onları insan yerine bile koymaz, sanki de adamlar robottur... Sen etrafına hava atacaksın diye adamları aşağılamaya, küfür etmeye ne hakkın var...

(Mahmut Anayasa)

Belediye seçimlerine 1 hafta kala artık sıkıldığım şeyler var... Acı ama gerçek; ne yazık ki ne seçmeyi ne de seçilmeyi biliyoruz... Siyasi partileri bir taraftar gibi destekliyoruz, doğruyu ve yanlışı göremiyoruz, söyleyemiyoruz... Yapılan herşeyi ‘doğru’ kabul ediyoruz... Tüm seçimlerde halk kendisine göre faydalı olacak bireyleri başa geçirme derdinde, ancak seçimler topluma faydalı bireyler üzerinden yürümeli... Bir de yeni politika rakibi suçlayıcı bir propagandanın benimsenmesi, beni en çok da üzen bu... Hatta limit o kadar aşıldı ki suçlayan kesimler kendi projelerini göstermiyor, anlatmıyor... Bana seni niye seçmem gerektiğini projelerinle anlat, ‘sana göre’ kötü yönetilen bir belediyeyle değil, zaten yetişkin bir birey olarak ben negatif şeyleri görebiliyorum... Bu durum gerçekten kabak tadı veriyor... Yok Benli şöyle yaptı, yok Akyön gelirse şu olur, yok Sertoğlu’ndan önceki yönetim şöyleydi, yok Harmancı şunu şunu yaptı... Kıbrıs Türk halkının büyük kısmı bu propaganda süreçlerinden bıktı... Ne yazık ki bu huyumuzu Türkiye’deki parti liderlerinin kavgalarından aldık... Erdoğan’la İnce’nin birbirini suçladığı gibi... CHP ile AKP’nin sürekli birbirine vurma çabası gibi... Vazgeçin suçlama politikasından, bana icraatlardan, projelerden bahsedin... Yaptıklarınızdan değil, yapacaklarınızdan bahsedin..

(Eren Şişik)

Herkes Girne'deki trafikten şikayetçi... Oysa trafikteki kültürsüzleşmeden yozlaşmadan şikayet eden yok. Yola çıkacan yol veren yok! Yaya karşıya geçmeye çalışır yol veren yok! Çocuklu anneye yol verin, arkandaki araba korna çalar ne durdun diye! 1-2 araba öne geçecek diye olmadık yerde sağlayan sollayanlar. Çemberde yol çıkışlarında önceliğin sağdan gelenin olduğunu bilmeden araç kullananlar! Son model yeni aracını göstermek için kaldırım farketmeksizin park edenler de cabası!

(Alp Galip)