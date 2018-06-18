gidip sarılın elini öpün teşekkür edin çünkü bu şansınız halen var ne mutlu size ki var.
Uzakta çok uzakta bulutların orda
Ordasın babam benim yukarda
Daha dün beraber geçmişten bahseder
Kahveni içerdin ayni köşende
Şimdiyse ne kaldı geriye senden
Bir kara ıslak tümsek bir de taş bana
Bir avuç altın öğüt mirasın bana
Ellerinle anlatır dilinle söylerdin
Gözlerinle sever belli etmezdin
Biliyor ve inanıyorum şimdi yukarda
Koruyor ve gözetiyorsun beni hala
Bir dolu şey söylendi analar için
Bu da benim ağıtım olsun ardından BABAM...
(Emin Özkalp)
Terk edilmiş evlerde hoyrat gülüşleriyle kaçak insanlar var.
Çıplak sırtlarında bronz bir kahır, omuzlarında ay-yıldızlı dövmeler ve ceplerinde Kıbrıs hükümetinden sosyal yardım maaşı!
O parayla içiyorlar.
Sinemanın karşısında bir yerde…
“Taksim” değil mi o sinemanın ismi?
Yıkıldı yıkılacak gibi duruyor.
En güzel şarkılarımızı söylüyoruz dünyanın bütün şehirlerine…
Doğduğumuz şehre…
Kaçtığımız şehre…
Ne kadar kalmışsak...
Şahinlerin taksimine inat söylüyoruz…
(Cenk Mutluyakalı)
Girne'de oturuyorum, Mağusa'da ikamet ediyorum. yerine Girne'liyim,Mağusa'lıyım, Lefkoşa'lıyım demediğimiz sürece ne kendimize ne de bu topluma faydamız olmayacak. Aidiyet her şeydir.
(Şahap Aşıkoğlu)
Sürekli gittiğimiz bir yer akşam da ordaydım ama Bizi korumalar dövmedi ! Çünkü ben ünlü bilmem kimim demedim, paramı veririm nasıl istersem girerim demedim , amcam dayım filandır demedim ; en önemlisi orda ekmek parası için sabaha gadar uğraşan kimseye sövmedim... Hepsi de işini layıkıyla yapan çocuklar yazıkdır günahdır.
(Emirali Tatlıdil)