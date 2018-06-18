gidip sarılın elini öpün teşekkür edin çünkü bu şansınız halen var ne mutlu size ki var.

Uzakta çok uzakta bulutların orda

Ordasın babam benim yukarda

Daha dün beraber geçmişten bahseder

Kahveni içerdin ayni köşende

Şimdiyse ne kaldı geriye senden

Bir kara ıslak tümsek bir de taş bana

Bir avuç altın öğüt mirasın bana

Ellerinle anlatır dilinle söylerdin

Gözlerinle sever belli etmezdin

Biliyor ve inanıyorum şimdi yukarda

Koruyor ve gözetiyorsun beni hala

Bir dolu şey söylendi analar için

Bu da benim ağıtım olsun ardından BABAM...

(Emin Özkalp)

Terk edilmiş evlerde hoyrat gülüşleriyle kaçak insanlar var.

Çıplak sırtlarında bronz bir kahır, omuzlarında ay-yıldızlı dövmeler ve ceplerinde Kıbrıs hükümetinden sosyal yardım maaşı!

O parayla içiyorlar.

Sinemanın karşısında bir yerde…

“Taksim” değil mi o sinemanın ismi?

Yıkıldı yıkılacak gibi duruyor.

En güzel şarkılarımızı söylüyoruz dünyanın bütün şehirlerine…

Doğduğumuz şehre…

Kaçtığımız şehre…

Ne kadar kalmışsak...

Şahinlerin taksimine inat söylüyoruz…

(Cenk Mutluyakalı)

Girne'de oturuyorum, Mağusa'da ikamet ediyorum. yerine Girne'liyim,Mağusa'lıyım, Lefkoşa'lıyım demediğimiz sürece ne kendimize ne de bu topluma faydamız olmayacak. Aidiyet her şeydir.

(Şahap Aşıkoğlu)

Sürekli gittiğimiz bir yer akşam da ordaydım ama Bizi korumalar dövmedi ! Çünkü ben ünlü bilmem kimim demedim, paramı veririm nasıl istersem girerim demedim , amcam dayım filandır demedim ; en önemlisi orda ekmek parası için sabaha gadar uğraşan kimseye sövmedim... Hepsi de işini layıkıyla yapan çocuklar yazıkdır günahdır.

(Emirali Tatlıdil)