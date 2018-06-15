Bir dostum Kıbrıslı Türklerin son zamanlarda KKTC'ye ve hükümete üç farklı şekilde baktığını söyledi: A- Hükümete ve Devlete inananlar; B-Hükümete inanan, Devlete inanmayanlar; C- Ne hükümete ne de devlete inananlar. Ne dersiniz?

(Mete Hatay)

İlk gün ayni şeyi yazdım, gene yazayım, yer kalmadıydı da kuzey kıbrıs rallisini Ledra Palace'dan geçirdiniz? oradan geçirme gerekçesi veya tema neydi?

Yenidüzen Gazetesi haberinden okuyalım: "Kıbrıslı Türklerin de bildiği FIA’nın uluslararası kurallarını ihlal etmenin mümkün olmadığını ifade eden Michaelides, Kıbrıslı Türkler ile “son üç yılda uygulandığı gibi, FIA kurallarını uygulamaya devam edilmesi durumunda” işbirliğine devam etmeyi arzuladığını belirtti."

İnce ince dokunan bir ayrı devlet politikası ile mi karşı karşıyayız?

(Murat Kanatlı)

Son iki gündür sosyal medyada bir okulumuzda yaşanan vandallık olayı ile ilgili gençlere bir tepki oluşmuştur doğru bir tepki midir Evet doğrudur yapanın yanına kalmadığı bir ortam olması gerekiyor bunun farklı değerlendirmek mümkün değil.

Yalnız bir de olayın diğer o yüzüne bakmak lazım 4 yıl okudukları okula AiDiYET duygusu hissettiremediysek okul yönetiminden bakanlık yönetimine eğitim politikamıza kadar sorgulamamız gerekiyor

(Orhun Mevlit)

Bütün yollarımız bal dök yala olduğu için tek gailemiz velesbit yolları oldu doğru ya seçim kapıda bardon gancelli be gardaş.

(Mehmet Pınarbaşı)

Nasıl seçim yasağıdır bu anlamadım galiba biz gidince iş isteyelim yasaktır, başkaları gidince hemen işe girer Lefke’de yine iş alımı mı var.

(Mustafa Şenal)

Kime dağıttırırsınız, ne dersiniz da dağıtırlar bilmem ama, bu seçimler için, gerek herkesin apartmanına, evine, arabasının camına koydurduğunuz kartvizitlerden, broşürlerden vazgeçin, daha etkili bir çalışmaya yönelin... Nasıl ki; sağa sola attırdığınız o kağıt parçalarının üzerine basıp evlerine giren insanlar, aynisini sandıkta oy kullanacağında da yapacak.

(Mehmet Yorgancı)