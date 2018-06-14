Şimdi motor tutkunları kızacak ama yazacağım. Bayram arifesi bir ailenin evine yine ateş düştü. Gencecik bir kardeşimizi kurban ettik. Nedeni ise motor kazası. 20 yıl motosiklet kullanan ve hala eksoz sesi duyduğu zaman heyecanlanan bir insanım. Sayısız kaza yaptım Allahım acıdı hayattayım. Ama bizim ülkenin yollarında motor kullanmak cinayettir. Ya adam gibi yol yapın herkesin çocukları ölmesin. Ya da ülkeye büyük motor girişini yasaklayın.

Hayatını kaybeden kardeşime rahmet diliyorum. Ailesinin başı sağolsun...

(Raif Özgüren)

Bir dostum Kıbrıslı Türklerin son zamanlarda KKTC'ye ve hükümete üç farklı şekilde baktığını söyledi: A- Hükümete ve Devlete inananlar; B-Hükümete inanan, Devlete inanmayanlar; C- Ne hükümete ne de devlete inanmayanlar. Ne dersiniz?

(Mete Hatay)

Vekilin görevi meclisi çalıştırmaktır.İster sağcı olsun,ister solcu,ister hükümette,ister muhalefette.Halk bu vekilleri her şekilde iş yapsın,yasa yapsın,icraat katkısında bulunsun diye seçer.(Ha birde bireysel istekleri karşılasın diye seçer. Birbirlerine kapris yapmaları, kuyu kazmaları,ayağını kaydırma veya ofsaytta bırakmaları için seçmez.Konumuz tabii ki nisap.Yıllardır 50 vekillik mecliste "nisap sağlanamadı" diye gelen haberlerden usandık.Yok parti grup kararı almış da hiçbiri katılmasın ,yok bireysel kararlar falan filan.Yahu muhalefette de olsanız girin Genel Kurula, orada mücadelenizi verin.Hükümetin hatalarını, eksiklerini sorgulayın ve yapıcı öneriler sunun.Tezlerinizi ortaya koyun ve karşı tarafinkileri çürütmeye çalışın.Esas olay budur.Halk da takdirini ona göre yapsın ve bir sonraki seçimde değerlendirsin.Bu tutumlar sizi yüceltmez ,değer de kazandırmaz.Halka da saygısızlık olur.Bunu yazarken şunu da belirteyim ki, her dönemde mevcut partiler, zaman zaman aralarında paslaşsalar da bunu daima yapmışlardır.Sözüm de hepsinedir.Ayni tas ayni hamam gideceğinden kuşkum yok ama yine de yazmış olalım..

(Ahmet Ersöz)

Zihinsel ve bedensel engelli olmak beyin engeli olan insanlardan ailelerden daha masum insanlardır !!! bu güneşin içerisinde Lcwaikiki'nin karşısındaki belediye park yerinde NİSSAN JUCK plakalı aracın içerisinde zihinsel ve bedensel engelli bir çocuğu nasıll bırakıp gider 1 saat boyunca kilitli arabanın içerisinde derdini anlatamayan kan ter döken bir çocuk!! Hiç mi vicdan yokk...

(Anı Yusufoğlu)