Altyapıda, turizmde, eğitimde, sağlıkta, trafikte, çevre duyarlılığında ve her alanda gelişmekte olan (az gelişmiş), gelişmeye çalışan bir ülke, medeniyet, insanlık, saygı bilmeyen, geri kalmış (en az gelişmiş) ülkelerden gelen işçi ve öğrencilerle gelişemez!!! Bu yorumum insanları "hor görmek" veya "ırkçılık" ise çevrenize bakın, trafiğe bakın, ülkenin haline bakın, çıkın yolda pardon kaldırımda !! yürüyün ve düşünün...

(Emir Ertorun)

Kıbrıslı Türklerin bir kısmı kendi kendileri ile büyük bir çelişki içerisinde menfaatları uğruna burda Tayyip'in adamlarına destek verirken Türkiye'de ise Recep'e ver yansın ederler yeri geldiğinde.Yani kısaca bunun adı "benim ideolojim menfaatcığımdır" öyle değil mi cancağızım ?

(Kubilay Merttuna)

Bir grup öğrenci son kolej sınavına dershane tişörtleri ile katıldı.

“Devlet okullarını kapatalım, çocukları dershanelere gönderelim” diyor, bir veli.

Eğitim bu kadar sahipsiz mi?

Yarı(m) yurdumda disiplinsizlik, laçkalık, eşitsizlik işte bu noktaya geldi.

Senelerce “özel dersler”i yazdım.

"Tu kaka” olduk, yaftalandık.

Şimdi bağırıyorlar: “Sosyal devlet nerede?”

Nerede olacak...

Para sayıyor, bitince gelecek

(Cenk Mutluyakalı)

Bu ülkede bir Hükümet ve Başbakan için en çetrefilli konudur "Memurlar" ve "Sendikalar"... İlk defa bir Hükümet kamuya çomak sokuyor... Tufan Erhürman diyor ki "Memurların %60'ı verimsiz"... Yalan mı..??? Yine de iyimser bir rakam söylemiş, "En az %60" deseydi daha realist olurdu...

Verimsizlik bir yana, sayısı azımsanmayacak miktarda memurun vatandaşa yaptığı afra tafra, naz niyaz, yanlış yönlendirme, kızma, hatta bazen hakaret...???

İzin günleri düşecekmiş, düşsün... Bol buldular, deli oldular... Her hangi bir memura sor "Kaç gün iznin var?" diye, "84 gün birikmiş iznim var" diyecek... Banka faizi mi be bu...??? Yoksa izin kağıtlarını Borsaya mı yatırdın...???

Neden...??? Çünkü hiç bir memur özel işini yapsın diye izin almaz, çünkü memuriyette "Bir birini idare etme" diye bir kavram var...

"Bugün sen kendi işini hallet, yarın da ben edeyim" sistemi tıkır tıkır işlemektedir... Çoğu zaman yerinde bulamadığınız memur nerededir sanırsınız...???

En kabadayı bir hafta yaz tatili için veya yurt dışında çocuğunu okutacaksa yerleştirmek için, ve/veya çocuğunu evlendirmek için izin alacaktır... Vaka çocuğunu evlendirmek için hiç izin almadan günde üç saatcik davetiye dağıtan, hazırlık yapan modellerini de görmüşlüğümüz var... 20 gün izin kullansa ne olacak...??? Yıllık izni 42 gün, en kötü ihtimal seneye 22 güncük aktaracak, 42 gün de hastalık izni var, dondurmalı ekmek kadayıfı..

Özel sektördeki "Kürek Mahkumları" meselesini hiç açmayalım... Bu Devlet(!) daha memurunu 07.30'da işe getirtemiyor, annang...???

- Ortalama memur anlayışı: "Eve usta gelecek, bir saatcık da geliyorum be Nermin, Müdür sorarsa idare et"...

- Ortalama Sendika anlayışı: "Ödeycen guzzum, ödeyemezsan gidecen guzzum" (Hükümete)...

Durum ve ahval bu, bana gene kızacaksınız ama bu herkesin bildiği gerçekleri değiştirmeyecektir... "Kral Çıplak"...

(Mahmut Anayasa)