Yok olmak:

Yeni bir haftanın sabahında

Milli maç oynanır,

Ortak değer yok.

Suçluların sicilleri temizlenecek,

Tık yok!

Yurt dışından gelene sınavsız ehliyet verilir.

Tepki yok.

Hanelerin her türlüsü açılır, insanlar sömürülür, aileler dağılır,

Bakan çok.

Öğrenci diye gelir, okula gitmez,nerde olduğunu ne yaptığını bilen,

Soran yok.

İzinsiz binalar yapılır, denizler doldurulur,dağlar oyulur,kasaba leş gibi kokar,

Dur diyen yok.

Hırsız, arsız, uğursuz,şerefsiz memleketi mesken tuttu,

Engelleyen yok.

Yediğin zehirli, içtiğin mikroplu,Kalitesizliğin,pahalılığın en iyisi masanda,

denetleyen yok.

Galabalıktan hastahanelerde cihazlar, Ambulanslar bozulur,

Yenileme yok.

Kendi gibi düşünmeyene, inanan inanmayana, farklı görüşe,

Saygı yok.

İnsanımız mutsuz,gençlerimiz göçde,ülke talan edilmekde,

Yeter, Dur diyen yok..

Birilerinin gailesi, acunun survivor masgaralarından hangisinin şampiyon olacağı, yenge baldızın götürüldüğü, aşk ve sevginin tecavüze uğradığı adi diziler.

Komşunun 10 yıl borçla aldığı yeni arabanın kıskançlığı, taksitle gidilen tatillerin lafazanlığı vs vs vs vs

Ülkemde,

Hiç sorun yok!

İyi haftalar....

(Eralp Şerifoğlu)

Türkiye’de kargo işi bitti. Önceki hafta İstanbul Avrupa yakasında bir paketi ertesi gün teslim için alan Sürat Kargo adı gibi davranıp 6 günde ancak teslim etti. Perşembe gün İstanbul'dan Kıbrıs'a Cumartesi teslim sözüyle bu sefer de MNG Kargo tercih edildi. Bugün Pazartesi MNG Kargo temsilcisi bana akşam üzeri saat 4 buçuk gibi gelip gelmeyeceğini bilgi verebilirim diyor. Sanırım Güney Kıbrıs'ta adres alip oradan yapacağız artık kargolamayı....

(Ziya Emir)

Karanlık güçler devlete meydan okudu, herkes suskun... "Muz" dendiğinde, kızmayacaksınız ya da gereğini yapacaksınız... Polis- Savcılık- Hükümet... Hepsi adına ben utanç içindeyim...

(Hüseyin Ekmekçi)

Bugün de TMK paylaşımlarını göreceyik anladık.. insanların artık bize soru sormalarını bekleyemiyoruz. Hayır o değil de üzülen çocuklar ve ailelerini de mi düşünmüyorsunuz?

Başarı Face’de paylaşılmayınca başarı sayılmıyordu ya o da doğruuuuuu…

(Gülten Karanfiloğlu)