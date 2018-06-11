Hergün çeşitli ortamlarda bulunuyoruz.Aile olsun,iş çevresi olsun,komşulardır, okul veya mahalle arkadaşlarıdır uzar da gider.Her ortamda mutlaka biri veya birkaç kişi hep ön plandadır.Tüm bildiklerini,duyduklarını heyecanla anlatır ,bir konudan emin olmasa da onu diğerlerine empoze etmeye çalışır.Nefes almayı unutarak, herşeyi kendilerinin iyi bildiklerini sanarak ,başkalarına da fırsat vermeden saatlerce konuşurlar.Hata kabul eden veya özür dilemesini de bilmeyen yapıları vardır.Yine bu ortamlarda, açılan her konuda birbiriyle yarışan insanlara çok rastlarız.Benim çocuğumun okulu şöyle,doktorum böyle, tesisatcım öyle,arabam şöyle,ben daha ucuza aldım,sana kazık atmışlar falan filan gider.Bir üstünlük kurma yarışı, buralarda gelenek olmuş nedense.Birbirlerinin hatalarını ortaya çıkarma, zaafiyetini yüzüne vurma,iğneleyici, sivri laflarla onu kırmak ,onu üzerek zevk almak da çoğunun görevi olmuş ne yazık.Ufak bir ülke olmanın , yokluktan varlığa geçmenin ,"onun var benim de olacak" psikolojisinin yerleşmesi ,hep bir yarış içinde olmayı sağladı tabiri caizse.74 sonrası kapişari döneminde de beceren alabildiği kadar ganimet almış, alamayan da hep bir arayış içinde olmuştur.İstisnalar da kişiliklerini bozmadan ,sıradan orta halli yaşamlarına devam etmişlerdir. Birşeyler elde etme arayışındaki çoğunluk da her zaman tetikte,her dönemin adamı olarak,el altından birşeyler koparmaya devam etmiştir. Torpil mekanizmasının da gelişmesi, mevcut politikacıların oy kaygısı ile arayış içinde olanların beklentileriyle hep tavan yapmıştır . Böyle olunca 'ne yasa,ne tüzük, ne kamu yönetimi' doğru dürüst işlememiş , sağlam ve elle tutulur bir sistemimiz de olamamıştır...

(Ahmet Ersöz)

Nasıl bir söz söyleyerek, ne diyerek teşekkür edebileceğimizi bilemiyorum gerçekten. Sadece daha iyi olabilmemiz için gösterdiğiniz duyarlılık ve çaba değil, ayni zamanda seçtiğiniz yöntem de takdiri hak ediyor. Bu ülkeyi, her karış toprağını, her bir kurum ve kuruluşunu burayı yaşamak için yurt seçen tüm insanların üzerinde mutlulukla ve sağlıkla yaşayacağı bir yuva haline getirmek için hepimizin sorumlulukları var. Bunu yüreğinde hissedip böylesi örnek davranışlar yapan sizler gibi insanları yüreklerinizden öperek teşekkür etmek istiyorum.

Ancak Deniz Nasıfoğlu'na bir hasta olarak devletten, hastaneden ve sağlık çalışanlarından beklemek yerine ihtiyaçların giderilmesinde üstlendiği bu bilinçli görev için ayrıca teşekkür ederim.

(Özlem Gürkut)

Slogan sözler ezberlemekle, Che tişörtü giymekle, Gündoğdu marşını söylemekle devrimci olunmuyor. Günlük hayatında sermayeye hizmet eden, facebookda devrimci takılanlardan gına geldi...

(Bedia Balses Çeliker)

Ma be arkadaşlar farkındasınız şu hergün en az 5 kişi uyuşturcu suçundan cezaevine gönderilir ve bunlarıda bizim ödediğimiz vergilerinan besleller. Ve 100 de % ü da yabancı uyrukludur. Devletimiz inşallah bir hal çaresi üretecek bu konuda

(Ege Çakmak)