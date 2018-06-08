Şentürk Ailesi, 2011, Oğlumuz doğdu

Devlet: Gözlerinde sorun var dedi

Biz: Nolacak dedik

Devlet: Türkiye'ye gidin düzelir dedi

Biz: Gittik, geç kalınmış dediler

Devlet: Olur öyle dedi

Biz: Oğlumuz kör oldu dedik

Devlet: Geçmiş olsun dedi

Biz: Suç sizin dedik

Devlet: Biz yapmadık dedi

Biz: Terapi v.s. dedik

Devlet: Bizde bulunmaz dedi

Biz: Eğitimi nolacak dedik

Devlet: O da bulunmaz dedi

Biz: E peki ne yapacağız dedik

Devlet: Yurtdışına gidin dedi

Biz: Durumumuz yok hiç olmazsa yardım edin dedik

Devlet: O da yok dedi

Sonuç: Eylül 2018 de 4 kişilik ailemizden eşim ve oğlum dönüş tarihi belli olmamak üzere terapi ve ilkokul eğitimi için yurt dışına gidiyor. Kızım ve ben burada kalıyoruz, sonuçta birinin çalışması para kazanması lazım. Ailemiz bölünüyor. Devlet mi büyük hayır biz büyüğüz. Yaşasın KKTC. DEVLET'i etiketleyin belki okuyan olur, aralarında okuduğunu anlayan varsa tabi.

(Ergeç Şentürk)

Belçika'da düğün konvoyu ile trafiği aksatan 18 Türk'e 5 yıl boyunca trafikten men ve 2000 Euro para cezası verilmiş, 6 araca da el konulmuş.

Davaya bakan hakimin sözleri ise tam bir insanlık dersi:

“Sadece trafik sıkışıklığına neden olmakla kalmıyorsunuz, aynı zamanda diğer sürücülerin sinirlenmesine yol açıyorsunuz. Davranışınız agresifliğe ve sonucunda ırkçılığın artmasına neden oluyor. Zaten yeterince ırkçı var, buna karşı durmanız gerekiyor… Eğer bir parti yapmak istiyorsanız kafanıza kova bile geçirebilirsiniz ancak yolları, amaçları için kullanılmaya bırakacaksınız.

Yaptığınızın diktatöryel bir tarafı var. Yollar hepimize ait ve kimse kendi malı gibi kullanamaz. Yolu tıkarken o esnada hastaneye yetişmeye çalışan birinin vaktini çalmış olabileceğinizi düşündünüz mü? E17 Avrupa’daki en kalabalık otobanlardan biri. Sizin dans edebileceğiniz bir yer değil.”

(Metin Yalçın)

Normal şartlarda adadaki 28 belediye başkanının en az 25' inin 24 Haziran seçimleri itibariyle değişmesi lazım. Ancak ideolojik yaklaşımlar birçoğuna yeni bir şans vermeye devam ediyor, ne yazık ki devam da edebilir.

Asbestli borular( en önemli kanser sebeplerinden), bozuk yollar, olmayan kaldırımlar, kaldırımda biten otlar, artık su varken bile yeşillenemeyen parklar, çözümlenemeyen trafik, çöp yığını refüjler, kanalizasyonu bile tamamen çözümlenemeyen yerleşim yerleri, olmayan toplu taşımacılık, denk olmayan, halka 1/10 'i bile yansımayan bütçeler kazanacaksa eğer neden yeni bir seçim ? Yapmayanı, yapamayanı ödüllendirerek, ideolojilere kazandırmak suretiyle, biz daha ne kadar kaybetmeye devam edebiliriz ? Kendi kendimize bu kadar kötülüğü yapmaya nasıl devam edebiliriz ?

Bunları değerlendirmek hata veya muhalefet etmek olmamalı.Seçimlerde oy verirken bu değerlendirmeleri bu ülke için yapmalıyız.Yapmak zorundayız.

(Sonuç Koyuncu)