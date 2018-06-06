Şimdi BRT'de hukuku hiçe sayıp oldu-bitti yaratıp kurumu zarara sokanlar bedel ödemeyecek mi? Bu topluma hesap vermeyecek mi? Hala ortada dolaşıp boy göstermeye devam edecek mi? Edecekse hangi yüzle?

(Mete Tümerkan)

Çevre kavramı insanla birlikte yaşayan tüm canlı cansız varlıkları içinde barındıran ve herşeyi etkileyen çok önemli bir konu. İnsanlığın çevrenin doğallığına zarar vermeden çevreyle nasıl uyumlu bir yaşam sürdüğü tartışılırken, bizler Mormenekşe'de yanı başımızda yeni bir çöplük alanıyla yaşıyoruz. Çevre konusunda katı atık geri dönüşümünden, yeraltında vahşi depolamaya ve atık suların arıtılmasına kadar pek çok güzel söz söyeyebiliriz ama bu temenniden öteye gitmez. Çünkü Mormenekşe'de kırsal kesim arsalarının olduğu yerdeki içler açısı durum bizlere çağdaşlıktan çok geri olduğumuzu gösteriyor. Gençlerimize ev yapmaları için dağıtılan ancak hiçbir altyapı çalışması yapılmayan bölgedeki çukur doldurulmaya çalışılıyor ama nasıl? Sürekli çöp dökülen bölgeye yeni ev yapanlar çöplerin içinde yaşıyor, yürüyüşe çıkanları envai çeşitinden çöpler karşılıyor. Insanlarımıza yeni yaşam alanı olması gereken bölge tamamen kaderine terk edilmiş.İnsanımız ile çevreyi bir arada yaşatabilirsek ancak çevre konusunda yol kat edebiliriz.Çevre konularında farkındalık ve bilinç yaratmak ve gelecek nesillere örnek olmak bu şekilde olmaz.

(Gökhan Öztürk)

"Milletvekili de yargılanabilir..." Demokrasi açısından ne güzel... Bu nedenle, "Sandıkla geleni yargılama" diyen Hüseyin Özgürgün'ü anlamam mümkün değil...

(Hüseyin Ekmekçi)

Kırmızı ışıkta geçmenin "Doğal" olduğu ülkeye KKTC denir... Turuncuları yeşil, yeşilleri ise Usain Bolt'tan sonra 10 saniyedir... Kendi rekorunu kırıp 9 saniyeye inen modelleri de mevcuttur...

(Mahmut Anayasa)

Hayatta insanlar ikiye ayrılır. .. İstediği şeyi elde etmek için mücadele eden ve ardından giden cesurlarla, ileriye iki adım atmaktan korktuğu için hayat boyu hayaller ve keşkelerle yaşayan korkaklar... Cesurlar her bedeli ödemeye hazırdırlar... Gözlerini kırpmadan ölüme bile giderler ve genelde kısa yaşarlar ama hep hatırlanırlar... Korkaklar ise cesurlara hem imrenirler hem de kıskanırlar ama kendi kafeslerinin dışına çıkamazlar. .. Uzun yaşarlar ama tüm ömürleri uçsuz bucaksız bir Acaba denizinin içinde çırpınmaktan ibarettir... Korkak sadece konuşur, cesur ise yapar... Bedeli ne olursa olsun.. !!!

(Halil Tunç)