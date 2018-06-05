Yaklaşık 1saat önce İskele Lefkoşa anayolunda Geçitkale köyüne doğru aracımla birlikte seyahat ederken birden gökyüzünden şiddetli bir şekilde yağmur yağmaya başladı Akova köyüne yaklaştım ve Çavuş Petrol diye bilinen benzin istasyonu önüne gelmeden köy kavşağı köye giren ilk yol kavşağını hemen geçtikten sonra yaklaşık yağmurun da etkisiyle 80 km hızla giderken yol içerisinde biriken suyu fark edemedim çünkü yol kuru iken düz bir yol gibi gözüküyor ben bu yolu devamlı kullanmama rağmen yol zamanla çökmüş bu yolu devamlı olarak kullanan ağır vasıta araçları Tankerler iş araçları zamanla yıpratmış olacak ben bu şiddetli yağmur da şu birikintisine girdim ve aracım yoldan kaçtı bu ne diyerek toparlayarak kaza yapmadan kurtuldum biraz daha ileri de durdum ve şu birikintisine yanına gittim ve en

az yol 20 Cm çökmüş ve şu birikintisi en az 50 Metre devam etmekte inşallah birileri bu yolda ölmez çünkü bu durumlar dağ yolunda ki gibi kaza geldiği gün yetkililer tarafından birileri ölünce akıllara geliyor hedef bakalım yetkililer sizlere kolay gelsin ben bir vatandaş olarak görmüş ve yaşamış olduğum bu durumu siz değerli arkadaşlarımla paylaşmak istedim.

(Osman Uygun)

Bazı Fenerbahçeli arkadaşlar bugünkü seçimden sonra "FB üyelerinin diktatörlüğe gösterdiği reaksiyon örnek alınmalıdır" dediler.Diktatör doğrudur eve yollanmıştır. Ancak diktatörü götüren diktatörlüğü değil ,20 senedeki başarısızlığıdır.Bu sürede ciddi başarılar elde etseydi ,anarşist de olsa, diktatör de olsa ,komunist de olsa FB seyircisi onu bağrına basardı.Nitekim de hatalarına rağmen, uzun yıllar ciddi bir Aziz sevgisi hakimdi.Ha ülke yönetiminde bu gerçekleşirmi bilemem. Tek dileğimiz hilesiz, gombinasız "Real Hak & Hukuk" kapsamında bir seçim olmasıdır. İşin özeti de diktatörler hiçbirzaman uzun süreli bir başarı veya istikrar sağlayamazlar.Ya kendi kendilerini yok ederler ,ya da yok edilirler.Aziz Başkan da ipini çeke çeke , kendini kuyuda bulmuştur..

(Ahmet Ersöz)

Pazar günleri yolu Karpaz'a düşenler, giderken ya da dönüşte yol üstünde Galatya Cittaslow Markete uğrasın, eliniz boş dönmezsiniz... bölge halkının ürettiği el yapımız yiyecek, içecek ayrıca zivania mevcut, bildiğiniz gibi zivania içecek değil, başka bişeydir :) biz göz atmak için durduk, bir sürü şey alıp çıktık, sucuğun yalnız üzümden olanını yediyseniz, eksiğiniz var, ben daha önce harnıbı denediydim güzeldi, şimdi incir sucuğu bulduk, güzel, tavsiye edilir, bir uğrayın, pişman olmazsınız

(Murat Kanatlı)