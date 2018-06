"Siyasetçiler için paradigma değişikliği çok riskli bir şeydir. Çünkü ideolojik kompartımanlarda bildik şeyleri yeniden üretmek en az riskli şey olarak görünür siyasetçilere. Fakat bu şekilde, günlük hayat ne iyi ne de kötü yönde değişir. Bu, yavaş yavaş çürümeye yol açar. Örneğin, barışa inandığını söyleyen siyasetçi de, bunun olmayacağını göstermek isteyen siyasetçi de devamlı surette müzakere sürecini referans göstererek seçmenini yanında tutmaya çalışır. Mesela barış taraftarı partinin ileri geleni, barışı söylemsel olarak her gün yeniden üretmesine rağmen, pratikte bir şey yapmaya gerek görmez. Köyünde darmadağınık duran kiliseleri ve ötekine ait mabetleri görmezlikten gelir. Örneğin, Kuzey’de yaşayan Maronitlerin, Rumların haklarıyla ilgili spesifik olarak siyaset üreten bir parti var mı Meclis’te bulunanlar arasında? Mal Tazmin Komisyonu önünde kuyruğa girmiş ihtiyaçlı Rum mal sahiplerinin tazminat alacakları yerine, paranın 13. maaş ödemelerine gittiğine bile şahit oldu bu toplum. Bu aynen Rumlar için de geçerlidir. Oradaki barış isteyen partiler Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için acaba ne yapmaktadırlar? Türkiyeli ve Kıbrıslı Türk anne-babaya sahip on binin üzerinde insana pasaport vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani demek istediğim şu: “Adım adım çözüm”, barışı söylemsel ve teorik kalmaktan kurtarıp pratiğe dönüştürür. O durumda da artık laf değil iş üretilmesi, yeni siyasetlerin geliştirilmesi kaçınılmaz olur. Çünkü atılacak her adım beraberinde yeni sorumluluklar getirecektir. Böylece, ezberler bozulacaktır."

(Mete Hatay)

Bir sembol daha göçüp gitmiş buralardan.Çocuk yaşlardan itibaren televizyonlardan ona alıştık.O zaman ne konuştuğunu ,ne anlattığını anlayacak yaşta değildik.Hatta anne babamdan miki kanalına çevirmelerini isterdim.Gel zaman git zaman onu tanımaya başladık.Rumca haberleri okur ,kendine has yorumlarıyla izleyiciyi güldürürdü.Eskilerden kim kalmış demeye devam ediyoruz.Zaman sembolleri de alıp gitmeye and içmiş sankide.Evet Saffet Soykal abimiz de hakkın rahmetine kavuşmuş.Ailesine ve sevenlerine Allahtan sabır ve başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olsun...

(Ahmet Ersöz)

Dün çok samimi bir arkadaşım sordu. "Bu hint keneviri- ot- sentetik"tartışmasına ne diyorsun?"

Cevabım netti. " konu hakkında bilgim yetersiz. Öyle olunca da konuşmam yersiz"

Arkadaşım bu defa şaşırdı. " Ama herkes konuşuyor!"

Şaşırması hoşuma gitti. "EE! Neyapayım yani herkes konuşuyor diye bende mi konuşayım. Üstelik yeterli bllgim yokken"

Bu defa arkadaşım kendini toparladı: "Peki kim konuşmalı bu konuda?"

"Hekim - Eczacı örgütleri başta olmak üzere mesleki sivil toplum örgütleri, ilgili uzmanlarını toplayıp görüş belirlemeli"

Bizim arkadaş üstünlüğü yakaladı ya bırakmaya niyeti yok:

"Tamam da o kadar meslek örgütünden bu konuda tıss çıkmadı.Neyi bekliyorlar?"

Ben bu sorudan sonra Şampiyonlar ligi maçında Liverpool Kalecisi durumundayım. "Hade Bye"

(Bülent Dizdarlı)