Başbakan ve bakanlarına 100 günde merkezi cezaevi çalışanlarının, mahkumların ve tutukluların sesini duymadıkları ve verdikleri sözleri tutmadıkları için hediye olarak vereceğimiz demir parmaklıkların ve eylemimizin hazırlıkları başladı. Çok yakında parmaklıklar dan bakmanın ne olduğunu anlayacaklar.

(İzzet Türkmen)

Geçen gün Girne'de arada bir gittiğimiz Yemen Kahvecisine gittik. Bu tip yerlerde genellikle farklı kültürlerin içeceklerini tercih ediyor ,Yemen,Brezilya vs. kahvelerini alıyorduk.Son gittiğimizde yabancı menşeli tüm kahvelerin ellerinde kalmadığını söyledi garson.Döviz ve ithalat meselesi.Yani bu döviz Yemeni de Türke çevirmiş. Demli çay ve Türk kahvesine talim etmekten başka çare yok.Yemen tabelası altında ,Turkish kıraathane sohbetleri.Tabelaya bakalım göbek atalım...

(Ahmet Ersöz)

Başarısız olmuş bir savaşın sonrasında boşu boşuna ölmüş bir askerin anne ve babasına,oğullarının sebepsiz yere öldüğünü söylemek siyasetçiler için zordur ve onlara oğullarının kahramanca şehit düştüğü söylenir.Ebeveynler için bu olayı itiraf etmek çok daha acı,kurbanlar içinse daha ızdırap verici bir gerçekliktir.Savaş sırasında bacağını kaybeden bir asker"Bacağımı,kendisinden başka kimseye hizmet etmeyen siyasetçilere inanacak kadar aptal olduğum için kaybettim".Diyerek itiraf edeceğine" ülkemin bekası için kendimi feda ettim". Diyerek kendini telkin etmeyi tercih eder.Oysa savaş karşıtı bir savaş gazisi, kendine şunu söyleyebilir"Evet bir hata yaptım ve bacaklarımı kaybettim ama bu hata sayesinde, savaşın kimseye fayda getirmeyen bir cehennem olduğunu gördüm ve hayatımı barış için savaşmaya adadım.Sakatlığımın artık olumlu bir anlamı var,bana barışın kıymetini gösterdi".

(Hasan Mullaoğluları)

Türk lirası erirken, daha çok döviz girdisine ihtiyacımız var. Ve daha çok turiste... En önemli sorunlarımızdan biri de hava ulaşımı ve bilet fiyatları!

Peki, durum tespiti dışında “çözüm önerisi” nedir?

Bunu istiyoruz. Odalardan, örgütlerden, uzmanlardan ve elbette yönetimden!

(Cenk Mutluyakalı)