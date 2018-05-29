Bugünlerde sabah rutinim: uyanır uyanmaz kahvemi hazırlamak, sonrasında da günün getirdiklerine hazırlanmak. Ama, bazı zamanlar bu rutin dağılır.

Lefkoşa'ya ilk taşındığım zamanlardı. Sabah rutinim kalkıp çöplerin alınıp alınmadığını kontrol etmekle başlardı. Ve genelde sabah ilk gördüğüm şey bir çöp dağı olurdu. Çöplere farklı çözümler bulmak zorunda kaldı Lefkoşa'da insanlar o zamanlar.. mesela ben içiçe geçirilmiş poşetlerde kaç kez Esentepe'ye götürdüm çöpleri. Her yer çöp suları, parçalanmış çöpler ve çöp yığınları içindeydi.(Çöp Lefkoşa'nın sadece görünen çürümesiydi).

Lefkoşa'yı o hale getiren bir kişi değil ZİHNİYETti. Ve Lefkoşa'da yaşayan biri olarak o zihniyetin ve şekil değiştirmiş versiyonlarının bir daha Lefkoşa'nın kapısından girmemesi gerektiğini düşünüyorum.

4 yılda Lefkoşa yeni yeni kendine geliyor. --Mehmet Harmancı'nın nasıl bir belediye devraldığını da hatırlamakta fayda var--. Bugün Lefkoşa Türk Belediyesi'nin başında Lefkoşa'nın kültürel mozaiğini bir zenginlik olarak gören, insan haklarına duyarlı, eşitlikçi, çalışkan, dinamik, şeffaf bir yönetimi olmazsa olmazı olarak gören bir belediye başkanı var. O Lefkoşa'ya ve Lefkoşalılara inandı ve Lefkoşa yavaş yavaş yaralarını sardı..Daha yaşanılası bir başkent haline getirdi. Bundan sonra Lefkoşa'yı çok daha güzel günlere taşıyacağından eminim. Daha güzel günler, kelime olarak çok hazetmesem de "istikrar", insan hakları merkezli bir yönetim için..

(Yetin Arslan)

İnsanın en büyük sorunu kendisini dünyanın en muhteşem , en doğru , en üstün , en düzgün , en akıllı insanı olarak görmesidir . Özellikle küçük ülkelerdeki bu sıkıntı burada da çok ciddi boyutlardadır . Kime baksan en dürüst , en akıllı , en iş bilen , en yanlışsız , en önemli şahsiyet ... Yahu kimsenin kimseden yok fazlası . Hepimiz gebereceyik . Dünyayı , herşeyi çok iyi bilerek daha da çirkef hale getirmenin manası yok .. Hele facebook ? Karısına milyon şiddet yapmış insanlar tanırım , burada methiyeler düzen .. Ve sahtelerin yalakası ‘ondan daha sahteler’! Sadece müzik yaparken farkındalığım çok azdı . İyi ki bu barı açmışım . Neler görüyorum ... Sahtelikler dünyası . Ve şaşırmamak en kötüsü artık .. Bir temizliktir gidiyor . Ve inanın silmişsem birilerini hayatımdan , çok ciddi bir sebebi vardır . Babamdan öğrendim ben insan olmanın ne demek olduğunu . Ölene kadar da düzgün bir insan olarak yaşamaya çalışacağım muhtemelen . Damarıma dokunmayın yeter . Yavaş atın çiftesi sert oluyor çünkü . Ve bir yanlış yapmışsam eğer birine, inanın seve seve , bile bile yapmışımdır . Diş sıkmaktan sıkacak diş kalmayana kadar sabredip mesela ... Sevin bütün güzel insanları , dünyayı güzellik kurtaracak ... Ve silin kim varsa samimi olmayan etrafınızdan , silin ki içinize atmaktan kör olmasın içiniz dışınız ...Silin hayatı boyu yalanlara alışmış olup sizin de söylediğinize inanmayan insanların hepsini tek celsede .. Şimdi dağılabiliriz .. Teşekkürler okuduğunuz için ...

( Arda Gündüz)

Tacan Reynar niye istifa ettiğini ve Yargı dahil tüm "Kurulu Düzenle" ilgili düşüncelerini yazacaktı. Yazması da lazım ki Yargıya hala daha güvenip güvenemeyeceğimizi veya ne kadar güvenebileceğimizi anlayalım... Çünkü 23 Mayıs'ta yaptığı kısa açıklama, içinde çok büyük iddiaları barındırıyordu.

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(Mete Hatay)