TL'nin sürekli değer kaybetmesi sanki de danışıklı dövüş gibime geliyor ve içimden bir ses yakında Türkiye'de yeni para birimine geçilecek diyor. 2005'de TL'den altı sıfır atılmıştı. Atacak sıfır kalmadığına göre... Bu benim naçizane düşüncem o kadar. Ekonomistlerin işine karışmak gibi olmasın...

(Derviş Atakan)

2 ay önce hayvancıda tosun un Kg:13 TL yem 52.50. TL, 1 ay önce hayvancıda Tosun’un Kg 13 TL, yem 62.50TL, bugün itibarı ile tosun kg 13 TL, yem 70 ölürmün galırmın

(Kemal Sözüak)

Hani Lefkoşa'daki bazı arkadaşlar sineklerden şikayet ediyor ya; Girne daha kötü. Sineğin her çeşidi yediğimiz veya içtiğimiz her şeyin üstüne pike yapıyor. Bahçede oturmak, kitap okumak lüks oldu.

(Nezihi Beyaz)

Muhalefet deyken özel sektörde sendikalaşmayı ağzından düşürmeyen, bakan olunca imkansız diyen, kamu da Bakanlık çalışanlarının ek mesai lerini ödemeyen sayın bakan çözüm üretmek için daha ne kadar bekleyeceksin? Yoksa muhalefetteyken söylediklerini yanlış anladık şimdi yaptıklarında da müsteşarın seni kandırdı mı diyeceksin? Iyi niyet de bir yere kadar haydi gımılda!!! (Bu arada dün övdün bu gün dövdün diyeceklere de cevabını hemen verelim Haksen doğruyu övmeyi bildiği gibi çalışanlarının haklarını vermeyenleri deşifre etmeyi de bilir)

(İzzet Türkmen)

Hepimizin bir başka öyküsü vardır. Ve hayat, tüm öykülerin toplamında akar, gider... Şimdi kağıdı, kalemi unuttu yeni kuşaklar... İyi de "hayal kurmayı" da unutuyoruz bazen, "umut" etmeyi de... İşte o nedenle çok seviyorum, geleneksel öykü yarışmamızı.. ÇOCUKLARIMIZIN hayalleri var... Çok daha ışıltılı bir gelecek için...

(Cenk Mutluyakalı)