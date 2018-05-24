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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi
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Döviz kurları bize birşey mi ima ediyordu bir senedir? diyordum! Ama şu an ne demek istediklerini size anlatayım.
Euro demek istiyor ki; " Stabil kal ve almayı düşünme bile "
Sterlin diyor ki " Sadece yaşamayı düşün ve odaklan başka birşey düşünme bile "

Bu arda ev veya araba alacaksanız bu gün almayın çünkü bankadan veya dövizcide çıkana kadar adama ulaştıracağınız zaman zarfı içinde her şey değişebilir :)

Ağlanacak halimize gülüyoruz 

(Hüseyin Erdoğdu)

Soru-yorum:
1-Devletimizin resmi sosyal medya hesabı, partinizin özel duyuru organımı oldu?
2-Hukuktan, şeffaflıktan ve adil düzenden bahsederken niye hukuğu ayaklar altına alıyorsunuz?
3-Kendi para birimize geçiyorsak, aylardır dövize karşı tedbir alacağınız ve önerilerinizi çöpe mi attınız, yoksa halka yalan mı söylediniz?
4-Vakıfların olanaklarını kullanarak “bu mübarek ayda” iaşe kutularını siyasi rüşvet olarak halka dağıtıyor musunuz ?
Eğer bu soruların cevapları evet ise “Bu halktan özür dileyerek başarılı olduğunuz muhalefete geri dönmenizi tavsiye ederim” Saygılarımla

(Sadık Gardiyanoğlu)

Maaşlar döviz olamayacağına göre tek çare döviz borcu olanlara kuru sabitlemektir.Bunu yapabilmek içinde kimseye gebe kalmamış siyasi irade ye sahip olmak gerekir.

(Serkan Özalan)

Akıllara gelen bir diğer soru işareti de daha önce Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın kampanyasına yönelik “özgürlükleri kısıtlayan yasakçı zihniyete karşı olduğu” nedeniyle eleştiri getiren başbakanın dövizle borçlanmayı hangi zihniyet ile yasakladığı oldu.

(Salih Erşangil)

İşte size fırsat; et da elinizde bıçak da, hem Eğitim "sektör"ünden hem sağlık "sektör"ünden vergi alınabilmesi için gereken yasal düzenlemeleri yapın, hayata geçirin...

(Besim Baysal)

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