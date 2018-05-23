"Kalifiye eleman sorunu için, esnaf ve zanaatkârlık mesleklerini tercih, aile ve çocuğun bu mesleklere bakışı, eğitim, devletin misyonu ve kendi işimiz olarak hor görülen bu mesleklerdekilerin üniversite mezunlarından fazla para kazanması ve bu gerçeğe rağmen halen neden tercih edilmediğine odaklanmak gerek"

(Emin Akkor)

Merak etmeyin ne Türkiye iflas eder ne KKTC iflas eder. Devletten zengin iş adamları, siyasilerimiz bankalarımız var çok çok onlara köle olur kölelik devri yine başlatılır. Zaten bankaların ve siyasilerin iktidar hüküm sürdüğü düzende birer köle değilmiyiz!

(Bilal Dericioğlu)

Bu ülkenin en büyük sorunlarından biri bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan "bağzı siyasetçiler" ile paraya göre ya da meyhanede ettiği muhabbete göre köşe yazısı yazan "bağzı gazeteciler"dir. Siyasetçi olanlar kürsüye çıkıp potpori yapar, gazeteci olanlar da algı oluşturmak için çalakalem birşey yazar. Bilmeden konuşmanın para ve isim yaptığı yerde bu kişilerle muhatap olmak gereksiz. Sen tarih, ekonomi, fizibilte, veri-data-analiz dersin, sosyoloji, olmadi ham hesap hepsini dökersin, O gene siparişe göre konuşur. Çünkü hepsi aşağıdaki dükkan sahibi gibi ;Çok da şey etmiyoruz o yüzden…

(Doğuş Derya)

Dövize karşı birşey yapalım denmekte, eğer döviz yükseliyorsa, geçicidir, bir yerde dengeye oturacaktır, bu nedenle geçici bazı önlemler alıp alım gücünü korumak mümkündür, yapılabilir, sosyal devlet anlayışı ile de olması gerekendir ama "Lira, dolar karşısında en çok değer kaybeden 'gelişen ülke para birimi' oldu (Grafik: DHA)" diye haber oluyorsa, konu dövizin yükselmesi değil demektir, TL'nin değer kaybıdır ve bunun nerde duracağını kimse bilemez, baş aşağı giden uçağın içindeyiz demektir... Türkçesi ile yaşanan aslında bilinen devalüasyondur, yeni daha acımasız kuralları ile, bunun karşısında önlem almak çok da mümkün değildir, çünkü değer kaybı, yani kan kaybı süreklidir, atar damar kesilince pamucuk basıp kanı durduracağınızı düşünmek çok da doğru değildir... ancak sistem değişimi bu süreci durdurur; onun da kimin tarafına doğru hakları budayacağını bilmek mümkün değildir, uzun zamandır zenginden taraf kesen neoliberal politikalar halka pek de birşey sağlamadı.. Onun için hakların korunması, geri alınması için örgütlü olmak, mücadele etmek şu anki tek seçenek...

(Murat Kanatlı)