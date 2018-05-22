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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi
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Yaklaşık 6 aydır Simge ile büyük emekler vererek hazırladığımız Dome Otel belgeseli yarın (bugün) gösteriliyor.
Belgeseli hazırlarken yaptığımız onca röportaj ve topladığımız onca belge tarihi otelin toplumumuz için ne kadar önemli bir değer olduğunu bana tekrar gösterdi.

Özellikle Katsellis'in torunu ile yaptığımız röportajda Dome otelin aslında sadece Kıbrıs Türk toplumu için değil komsularımız için de çok büyük öneme sahip olduğunu anladım.

Günümüzde Dome Otel işletme olarak tamamen personelin çalıştırdığı bir yapıda olup sektörde önemli bir örnek teşkil etmektedir..Ve sanıyorum dünyada da tektir.

Bu belgeseli hazırlarken bize destek olan ve emek veren herkese çok teşekkür ederiz.
Özellikle Dome Hotel Yönetim Kurulu Başkanı sayın Bayram Karaman'a ve Dome otel çalışanlarına.
Herkes çok büyük bir özveri gösterdi ve Dome ismini duyunca herkes ayrı bir anısını bize anlattı..
Bizim için inanılmaz bir tecrübe oldu...

Dome otel toplumumuz için bir başarı öyküsüdür.
Yok edilmek istenen,üretme ve yönetme kabiliyetimize sahip çıkma direnişidir.
Dome otel bizim tarihimizin tanığı, bizim adamızın bir mirasıdır.
Dome bu küçük adada cok büyük bir değerdir.
Kısacası "dome evimizdir"

Kısa bir ek: Umarım devleti yönetenler Dome otel konusunda halkın tarafında olurlar..

(Mehmet Alaysa)

İnsan konuşurken net olmalı.Dansözler gibi kıvırmamalı.Masanın üstündeki vazoyu kaldıracaksa kaldıracak.Vazoyu kaldırma niyeti ve gücü yoksa da ,mazeretler sunmayacak.

(Serkan Özalan)

Her zaman bir kitabın sonuna yaklaşır gibi yaşa… Oyuncak dükkanında kaybolmuş çocuğun iştahıyla yaşa… Kuş sesleriyle bir ağacın gölgesinde uzanır gibi yaşa… Saatlere bakmadan yaşa. Beklemeden yaşa. Yorulmadan yaşa. Bir tırtılın kelebek olma hayali vardır, senin de bir hayalin olsun. Öyle yaşa işte!”

(Özlem Çakmak)

Zamanında alınmayan tedbirler, bugünü geçiştirmek için atılan adımlar... sonuç? Pahalı her Hizmeti eşek gibi ödüyoruz...

(Hüseyin Ekmekçi)

Hayat bir makyajdan ibarettir... Makyajını iyi yapabilen kötü biri bile kendini iyi olarak gösterebilir çevresine.... Karşınızdaki insana bakarken gerçek yüzünü görmeye çalışın...

(Halil Tunç)

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