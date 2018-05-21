Sadece meraktan soruyorum.

Soru-1:

Denize giriş üçreti 0,003 TL(herbiri).Deniz,şezlon,WC ve duş toplam:0,012 TL.4 kişilik aile olarak ben toplam 0,048TL ödeyeceğim.Ben görevliye 1 TL girişte verirsem, bana para üstü olarak 0,952 TL verecek.Bu paranın üstünü görevli bana vermez ise dava açabilirmiyiz?

Soru-2:

Hangi işletmeci bu üçretler ile binlerce lira yatırım yaparak aldığı ve yaptığı wc-soyunma odaları,şezlon, duş hizmeti verecek.En önemlisi bu plajları kim temizleyecek?

Soru-3:

Plaja 1000 kişi gider ise işletmeci toplamda tüm hizmetlerine karşın toplam 12 TL kazanacak da Hangi işletmeci bu işi yapacak?

(Sadık Gardiyanoğlu)

Zeki,Çevik ve Ahlaklı olmak:

Hedeflere ulaşırken, insanların etik değerler, eşit ve adil uygulanan kurallar içinde mücadele ettiğine inanması gerekir...

Dürüst olmayan organizasyonlar önce kalplerde değer kaybeder...

Kazanınca!

Adil olmadığını düşündüğünüz,şikecilerle oynadığınız ! Bir organizasyonda başarı veya şampiyonluklar için sevinç yerine,

Kaybettiğinizde;

Değersizleştirdiğiniz,emeklerini kirlettiğiniz sporcuları,

taraftarın ölesiye! sevdiği ve yaşamımızın bir parçası olan Armaları aşağıladığımızı unutmamalıyız Başarı için her yol ve söz kullanılamaz.

Rakibine saygı! kültürünü kazanmadıysan, eksik kalacaksın!

Sen kaybedince kirli olan kupa

Kazanınca, değerli olmayacak.

(Eralp Şerifoğlu)

Bu Kenevir Halilin kurduğu sera bence devletleştirilsin ve genişletilerek sanayiye döndürülsün.Ve ilk fırsatta Hollanda ile Ticari Anlaşma yapılıp Kenevir İhracatına başlansın.Bundan elde edilecek gelirlerle geniş kapasiteli,tam teçhizatlı bir Hastane yapılsın.Tüm bozuk yollar yapılsın.Yeniden KTHY uçurulsun.Yavaş yavaş ekonomi toparlansın.Bu kadar senede hükümetlerin çözemediğini Gannavuriyle başaralım

(Ahmet Ersöz)

Vatandaşını düşünen devletler her tarafı mobese döşer.Para toplamayı düşünenlerde yollara kameralar döşer.

(Serkan Özalan)