Sivrisineklerle mücadelede yetersiz kaldık. İnsanlar sabaha kadar uyuyamıyor.Özür dilerim suç benim. Yol tamiri için iyi planlama yapmadık. İnsanlar trafikte perişan oldu. Özür dilerim suç benim. Leş gibi kokunun önüne geçemedik. İnsanlar nefes alamıyor. Özür dilerim suç benim. Ağlama duvarına döndürdün bizi.

(Songuç Kürşad)

Tarihte ilk!

280 bin nüfuslu Enfield belediyesini 26 yaşındaki Kıbrıslı Türk Neslihan Çalışkan yönetecek.

Demek ki neymiş yönetim işi yaşa değil !! Tam aksine bilgi, birikim, tecrübe, girişimcilik ve dinamikliğe bakar.