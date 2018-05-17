"Döviz da döviz" gider bu Facebook'ta...

Mahalledeki Rasiya'ba bile sanki Tokyo Borsası'nda işlem yapardı bu gadar zamandır...

Kısgandın garşı gomuşunun son model Mercedes'ini, soktun bilmem nerene € 200,000 'lik Range Rover'i 192 ay taksidinan, şimdi uğraş çıkarasın...

Oynama, bırak galsın...!

(Raif Uzkan)

8 milyonluk İsrail için, 1.5 milyar müslüman Ebabil bekliyorsa; o Ebabiller gelirse yahudileri değil, müslümanları taşlar!

(Songuç Kürşad)

Milliyetçiliğe ve din,dil,ırk ayrımına karşı çıkanların, vatandaş yapılanlara itirazlarını görünce;

Hani herkes kardeşti ?

Hani Milliyetçilik kötü birşeydi ?

Gibi sorular aklıma gelirken, İngiltereyle ilgili bilgiler dikkatimi çekti.

Detaylı araştırma da yapınca Büyük Britanya Imparatorluğunun başkenti, Meşhur İngiltere Kraliçesinin de ikamet ettiği Londra'nın en büyük belediyelerinden bir tanesi.

Enfield Belediyesi.

63 Belediye Meclis üyesinin 21 tanesi Türklerden oluşuyor.

Adı ve soyadında bir şekilde değişip Türk olduğu belli olmayanlar da varsa onlar bu sayının dışında.

Buarada 21 Türk'ten 3 tanesi aynı soyismine sahip.

63 kişilik belediye meclisinde daha birkaç Milletten üyeler var.

11 tanesinin ismini Rum ismine benzettim.

Pakistan ve diğer milletler ile birlikte Belediye Meclisinde Orjinal İngilizler azınlıkta.

Hani bizde 1974 öncesi Kıbrıslılar gibi Orjinal İngilizler azınlıkta.

Tabii Enfield'de aynı oranda da İngilizler de nüfus olarak azınlık olması gerek

(Ziya Emir)

Baf'tan bir delegasyon şehirlerini tanıtmak için Letonya, Litvanya ve Estonya'ya gidiyorlar. Belli ki gelen turist ve ziyaretçi sayısını artırma hedefindeler. Bizde böyle hedef var mı? Yanı başımıza gelen 3 milyon turisti kente bağlayacak/taşıyacak bir yolu açabildik mi? Kentin gelişmesini sağlayan bir otorite var mıdır?

O zaman çiçek, böcekle uğraşmaya devam...

(Okan Dağlı)