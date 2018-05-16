Salı günü 15.30’da 80 yaşındaki babamla Taşkınköy'den Dereboyu’na doktora gittik. Daha doğrusu gitmeye çalıştık.Randevu 16.00’daydı.Kliniğe 16.15’te ulaştık.16.50’de klinikten ayrıldık. Hangi yoldan gitsek diye babamla müzakere ettik. Babam Kızılbaş yönünü tercih etti.Devpa önünde çalışma olduğunu ama geçiş olduğunu düşünüyordum. Yine de o yöne hareket ettik. Kızılbaş kilisesi önünde yolun kapalı olması ile maceramız başladı. Marmara köprüsü belediye zabıtaları tarafından tek yol yapıldı.Herhalde bugüne kadar yaşadığımız en berbat yolculuk oldu. Arabalar karınca hızının yarısı ölçüsünde ilerliyordu. Babamın sağlık sorunları aklımda , endişe içinde ve de onunla sohbet etmeye çalışarak 18.20’de Taşkınköy'e eve gelebildik. Nüfusun belirsizliği, icraatların son dönemlere sıkıştırılması ,alternatif yolların azlığı, iş - okul çıkışlarının doğru dürüst düzenlenmemesi ve hazin son. Eve geldiğimizde babam "Bu ülkede artık evden çıkmak eziyet oldu. Hiçbir yere gidilmez. Yakın zamanda ilk çağlara dönüp, eşşekle ulaşım sağlamak zorunda kalacayık" diye dert yandı.İlgili Belediyeler ve Bakanlıklar inşallah oturup da bu trafik keşmekeşini masaya yatırır demekten başka bir şey aklıma gelmiyor.Karayolları ve Belediyeler yol yapımlarını koordineli ve zamana yayarak yapmadığı sürece bu sorunlardan kurtulamayız.Girne'den Lefkoşa'ya zar zor gelen vatandaş bir de Lefkoşa'da bu manzarayla karşılaşınca vay haline...

(Ahmet Ersöz)

Şimdiki Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit, "Bu ülkede maalesef gerçek nüfusu kimse bilmedi. Gerçekçi nüfus yapısı ortaya konmazsa hiçbir planlama gerçekçi olmaz”

Şimdiki Başbakan Tufan Erhürman, "DPÖ'nün rakamı beni tatmin etmedi."

Eski Başbakanlardan İrsen Küçük, "Çok kalabalığız."

Eski Cumhurbaşkanı Eroğlu, "Anlamlı bir planlama için yeni bir nüfus sayımı gerekli, Başbakan ile görüştüm , hükümet de konuya olumlu bakıyor."

Bu kadar küçük bir ülkede iktidarı elinde tutan siyasi erk devamlı böyle açıklamalar yapıyorsa, bir yerlerde bir tuhaflık var demektir. Kimin kızının, kimin oğlunun isteklerinin ne olduğunu bilen, her köyde kimin hangi partiye oy verdiğini çok iyi bilen büyük partiler neden nüfusu bir türlü bilmek istemiyorlar?

Sanırım siyasetçiler ya nüfusu bilmek istemiyor veya diğerinin yaptığı nüfus çalışmalarını beğenmeyerek bundan siyasi malzeme çıkarıyorlar.. Bildiğim kadarıyla tüm muhaceret bilgileri tutuluyor. Eğitim bakanlığı statistiklerinde öğrenci sayısı belli, çalışma dairesi çalışan nüfusu biliyor, inşaat izinleri belli. Emekli, memur, işçi sayısı belli. Turist sayısı belli. Ölen sayısı belli, doğan sayısı belli. Seçmen listeleri ortada. Hane sayısı belli. Olmayan halka ağlamaktan vaz geçip, bunları sistematik bir şekilde bir araya getirip inandırıcı bir çalışma yapacak olan siyasi bir erk.

(Mete Hatay)

Sizin "Sahile vuran ceset" diye tanımladığınız aslında "Sahile vuran insanlıktır."

(Derya Atamer)

Büyüklerin kavgasında oyun oynamak gibi orada yaşananlar.

Kurşun sesleri, barut kokusu, taş ve sopalar ile büyümenin zorluğunu bu topraklar çok iyi bilir.

Paranoya bizim DNA’larımıza işledi.

Kabul etmez birçok büyüğümüz ruhumuzun sakatlığını.

Orada yine ölüyor çocuklar.

Elden ne geliyor?

Seyirciyiz. Aksiyon gibi.

(Oshan Sabırlı)

Çocukluğumda yaz geceleri rahmetlik Muhiddin dedemden Kafkasya'dan Rus Çarlığı tarafından adaya (Larnaka'ya) sürgün edilen ailesine dair yaşanmışlıkları dinlerdim. Dayısının zorlu gemi yolculuğuna dayanamadığını ve yolda vefat ettiğini, ardından da cansız bedeninin denize atıldığını anlatmıştı bana. Dedemin yaşamı boyunca balık yediğine tanık olmadım...! Dedem 19. yüzyıl sonuna dair yaşanmışlıkları anlatmıştı... Yıl 2018, dünya genelinde ve Kıbrıs'ın çevresinde değişen bir şey yok...

(Muhittin Özsağlam)